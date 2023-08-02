快訊／桃園沒有颱風假！張善政臉書被灌爆：說好的同步？

▲張善政今天上午主持市政會議時指出，颱風中心雖不會登陸，各單位應強化應變能力，保障市民安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

卡努颱風接近！稍早台北市政府宣布，基隆市、台北市、新北市3日停班、停課，但桃園市3日正常上班課。對此，桃園市民灌爆張善政臉書，哀號道「說好的北北基桃同步」。

張善政2日上午出席活動，針對明日是否有機會放颱風假時指出，還是要看天氣預報，已經有些天氣預報的資料看起來，未來幾天的基北北桃雨量都不會太小，所以原則上盡量跟基北北桃同步作業，對市民比較方便。

然而，停班課消息一出，桃園市並沒有與北北基同步放假，對此，大批市民灌入張善政臉書留言，「不是說共同生活圈」、「市長不放假嗎，風雨這麼大在家比較安全」、「北北基桃不是一起的嗎？」、「市長，說好的同步呢?」、「有想過龜山人嗎！」、「你搞的我好亂」、「為什麼不放假= =」、「說好的同步呢？10點再給你一次機會喔」。

對此，市長張善政在臉書回應，「向市民朋友報告，桃園市明(8/3)日 #正常上班上課，這一次我們仍然依循基北北桃共同決策的機制，但根據多項氣象預報，桃園風力雨量皆未達到停班課標準，因此明日維持上班上課。再次提醒市民朋友，雖未列入警戒範圍，但受到颱風外圍環流影響，仍可能有較大雨勢，沿海空曠地區也會有強陣風出現，請大家出門注意安全，隨時關注颱風資訊。」