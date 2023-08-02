新北、基隆、宜蘭風力可能「達颱風假標準」！台北納陸警時間曝

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局針對中度颱風「卡努」發布海、陸上颱風警報，陸警範圍包括新北、基隆、宜蘭，明晨可能再納台北，預估基隆北海岸、東北角的風力有機會達到颱風假的標準。另在雨量方面，北台灣將會有豪雨或大雨發生，雖然不至於達到放假水準，但累積雨量也相當可觀。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

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氣象局預報員廖經翔表示，基隆北海岸、東北角、蘭嶼綠島明天將有九到十級強陣風，新竹以北沿海空曠地區有十級強陣風，因此在新北、基隆、宜蘭的風力預估可能會達到颱風假標準。至於雨量方面，由於是以大雨或豪雨為主，達標機會低，但仍會持續性降雨。

廖經翔指出，台北市有機會在明日清晨被納入陸警範圍，不過目前路徑來看，暴風圈也有可能只是擦邊，屆時北市就不會被納入。

▲氣象局針對颱風卡努發布陸警。（圖／氣象局）

氣象局預報員朱美霖表示，卡努目前位在台北東北東方450公里海面上，今晚暴風圈就會威脅到台灣附近海面，明日上半天暴風圈將接觸北海岸到東北角的陸地，北台灣要嚴防強風豪雨。

▲卡努目前位在台北東北東方450公里海面上，今晚暴風圈就會威脅到台灣附近海面。（圖／氣象局）

今晚開始北部的雨勢增大，今晚到明晨北台灣、中部山區降雨更猛，明日颱風離台灣更近，且移動速度還會變慢，在台灣東北方海域打轉，因此北台灣降雨會非常明顯。

明晚西南風增強，中南部雨勢也會加劇，尤其在明晚到周五清晨，西半部都會有明顯降雨。周五以後颱風逐漸往東北方移動，周六加速遠離台灣，屆時北部降雨趨緩，但中南部仍受西南風影響雨勢較大。

▲▼颱風卡努明日離台灣最近。（圖／氣象局）