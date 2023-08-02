彭啟明：一不小心可能連放2天颱風假！沿海風力明達放假標準

▲彭啟明分析颱風對天氣影響。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」持續靠近台灣，氣象達人彭啟明指出，明日下半天到周五上半天是風雨最明顯的時間，不過北台灣雖然被暴風圈掃過，但降雨不會到非常大量，反而是要注意風力較強，目前來看，沿海風力預測有機會達到颱風假標準，但都會區並沒有，且周五上半天仍有強風，「一不小心可能連續放兩天（颱風假）」。

彭啟明在《Yahoo TV!彭博士氣象預報》中表示，卡努現在像是「陀螺」，「晃來晃去、扭扭捏捏」的移動，速度會越來越慢，明天慢慢轉彎，暴風圈明日上午碰到北海岸，若是往西份量多一點、煞不住，就會更靠近北台灣。

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▲彭啟明指出，明日北台灣沿海風力強勁。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

明天開始颱風雨帶持續進來，北部將有明顯陣雨，且因為暴風半徑掃到北台灣，屆時將有顯著強風，周四下半天到周五上半天受颱風影響最大，北海岸、東北角、基隆風力強勁，北部沿海將有七級平均風、十級陣風，可能達到颱風假標準，但都會區達標機會低。

彭啟明表示，周五上半天仍受颱風影響，北台灣風力仍強勁，他也坦言，周五是一個尷尬期，颱風稍微有點變動都會影響天氣，「一不小心可能連續放兩天」。至於中南部周末累積雨量多，有網友提問「是否會放假？」，彭啟明則秒回「怎麼可能嘛！」

周五颱風逐漸遠離，北台灣風雨逐漸緩和，但西南風增強，中南部降雨仍非常明顯，尤其南部山區累積雨量可觀，中南部的降雨會持續到周末，北台灣周末則會恢復到悶熱的天氣。