台南永康就業中心辦活動　邀你向家裡「鐵漢」大聲示愛

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，於父親節前夕辦理「爸氣食足、就業幸福」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



一年一度的父親節快到了，準備好怎麼向父親表達心意了嗎？勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，於父親節前夕辦理「爸氣食足、就業幸福」活動，要讓民眾大聲說出對爸爸的愛，就有機會親手做蛋糕，犒勞爸爸工作的辛勤。



永康就業中心表示，為了更深入鄰里提供服務，每月皆會結合節日辦理活動，除讓民眾能更瞭解就業服務資源的可近性，也從活動中舒緩尋職的緊張情緒。該中心特別於8月8日當日辦理「爸氣食足，就業幸福」父親節主題活動，2日起至8月7日上午11時止，民眾親洽永康就業中心留言版留言，對辛勤工作的一家之主說出感謝，即可得到抽獎機會；永康中心將於8月7日下午隨機抽出5位幸運民眾，得獎者可於8月8日下午親手做蛋糕給心愛的爸爸享用，並預祝每位一肩扛起家庭照顧責任的爸爸們身體健康，父親節快樂。



永康就業中心指出，疫後經濟樣貌改變，在各項管制措施之下，全球經濟供給及需求產生變化，掀起一波宅經濟、遠距工作、零接觸經濟、數位轉型人才需求浪潮。

勞動部為改善疫後缺工情況，並協助一般勞工、青年、特定對象等各類勞工穩定就業，目前推出不同的方案，協助求職者就業，並改善勞動市場現況。如專案缺工職業訓練試辦計畫，為協助缺工產業及鼓勵失業者參加特定缺工工作相關職類之訓練，以參訓獎勵金及先僱後訓方式，培訓特定缺工產業所需人力，民眾參訓期間補助80％或100％的訓練費用，結訓還可領5000元參訓獎勵金，歡迎民眾多加運用，相關訓練課程可上台灣就業通查詢。



另南科大廠緯穎科技於8/4(五) 9時-12時於廠內徵才，提供50個固定日/夜班生產技術工作，薪資31500~49000元，應徵地點：台南市安定區北園三路8號；南茂科技8/7(一)上午9時-11時及下午13時-15時廠內徵才，提供60個固定日/夜班技術員，薪資31500-38000元以上，應徵地點：台南市新市區南科七路5號，請有興趣的民眾多加把握機會，詳請可洽永康就業中心(06)2038560或南科就服台(06)5051411。