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快訊／快移車！北市水門下午4時「只出不進」　晚上8時拖吊堤外車輛

▲▼台北市長蔣萬安主持第四次杜蘇芮颱風整備會議。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

中度颱風卡努進逼，中央氣象局已發布海上警報，預計2日下午5時30分發布陸上警報，初估陸警範圍可能包括北北基宜，其中北北基是受颱風影響最大的區域。台北市長蔣萬安2日宣布，下午4時起實施「只出不進」疏散門（水門）管制措施，而今年新措施為「只出不進」4小時後開始拖吊，因此晚上8時開始拖吊堤外車輛。

根據台北市政府新規，今年起宣布疏散門（水門）「只出不進」後4小時，就會拖吊堤外滯留車輛，停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。

蔣萬安2日下午赴台北市災害應變中心，主持卡努颱風應變中心第一次工作會議，台北市政府媒體事務組報告，水利處將發布，2日下午4時開始實施「只出不進」疏散門管制措施；而台北市警察局也報告，預計晚上8時開始拖吊堤外車輛。

水利處也建議，依據水利處提供的水位預報顯示，因適逢天文大潮，颱風外圍環流降雨影響，淡水河台北橋3日零時的水位高達6.2公尺，基隆河百齡橋深夜達到2.41公尺，建議今天下午4時執行全市疏散門「只出不進」管制，晚間10時進行關閉全市疏散門。

水利處提出，新店溪2號、3號、3-1號疏散門，配合華中橋下堤外中繼魚市場營運於8月3日4時執行疏散門「只出不進」，3日10時關閉疏散門；基隆河11號疏散門、內溝溪1號、2號疏散門涉及雙北通勤需求，於3日10時關閉疏散門。

最後，蔣萬安裁示，最近適逢天文大潮，河川中上游地區可能累積相當雨量，所以請工務局、水利處持續密切注意淡水河、基隆河水位，另水利處建議今天下午4時開始執行水門「只出不進」政策，請相關單位做後續堤外停車、關閉水門相關事宜加強宣導，請民眾儘速移車。

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