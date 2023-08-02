卡努逼近！北市勞動局：若停班就「禁止外送」　違規最高罰10萬





▲台北市勞動局表示，外送平台業者於停止上班期間，應立即通知外送員停止外送服務。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

中度颱風卡努進逼，中央氣象局已發布海上警報，有機會於2日下午5時30分前發布陸上警報，氣象專家指出，卡努暴風圈預計明日中午前碰到基隆、北海岸、宜蘭北端，北北基宜桃有颱風假的先備條件。對此，台北市勞動局表示，外送平台業者於停止上班期間，應立即通知外送員停止外送服務，否則可罰2萬以上、10萬以下罰鍰。

面對颱風逼近，台北市政府勞動局日前表示，針對外送服務，雇主於颱風期間應重新考量淹水、強風、大雨、道路受損等外送作業風險合理派單，並提供必要的安全衛生防護措施。

台北市勞動局提及，外送平台業者於政府機關因天然災害宣布停止上班期間，應立即通知外送員停止外送服務，違反規定依「台北市外送平台業者管理自治條例」第12條規定可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

台北市勞動局長高寶華日前也說，為確保外勤人員工作安全，各行業有需外勤作業工作者的事業單位，應採取安全防護措施，維護颱風天外勤工作人員工作的安全，限縮外勤區域或以汽車、計程車為外勤交通工具及提供適當個人防護具等，並由雇主或主管人員以書面指派，保存紀錄備查。