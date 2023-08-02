1歲女嬰「腳掌見天」倒插水桶亡！醫曝心碎真相：搶救的機會都沒有

▲大陸一女嬰在床邊溺亡。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

夏日炎炎，溺水事故頻發，家長們千萬要警惕！近日，浙大兒院收治了一名1歲溺水女童，送來時孩子已經腦死亡，連搶救的機會都沒有……。當時，爸媽半夜睡一半醒來，居然發現愛女「腳掌見天」倒插進了水桶裡，被活活溺死。

據《羊城晚報》報導，今年剛滿1歲的艾艾（化名）是全家人的掌上明珠，會爬後就喜歡在家裡爬來爬去。今年入夏，艾艾家裡也如平常一樣經常開冷氣。

但臥室冷氣不知出了什麼故障，從出風口開始漏水，滴滴答答漏個不停。艾艾的爸爸聯繫了冷氣維修師傅，師傅說要再過兩天才能上門，於是就拿了一個水桶先接漏水。

那晚，爸爸媽媽都睡著了，艾艾半夜醒來，自己開始爬，爬著爬著就到了床邊。接冷氣漏水的水桶就在床邊，艾艾一個失重直接「倒栽蔥」頭下腳上掉進了水桶裡。等到爸爸媽媽發現艾艾不見時，她已經在水桶裡失去了呼吸。

「孩子送來時已經腦死亡了，因為遲發現，搶救的機會都沒有了」，浙江大學醫學院附屬兒童醫院醫生提到，像艾艾這樣的孩子，每年都會接到幾例，除了水桶、水缸，還有在金魚缸裡溺死的，「孩子不慎掉進去後，連聲響都沒有，很多家長發現的時候，孩子已經沒有搶救機會了。」