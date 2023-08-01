嬰兒突然開始吐奶要當心！可能肥厚性幽門狹窄　醫曝辨認特徵

▲楊筱惠醫師叮嚀，嬰兒持續嘔吐，爸媽應注意嘔吐內容物、顏色以及嘔吐與喝奶時間的間隔，並就醫排除是否有幽門肌肉肥厚問題。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

原本喝奶正常的新生兒，約長到一個月大時，竟喝完奶就立刻噴吐出來；且吐完還想再吃但吃完又吐，情況反覆。近半年來，已有四位嬰兒經花蓮慈濟醫院兒童外科楊筱惠醫師診治恢復正常，楊醫師表示，主要是「嬰兒肥厚性幽門狹窄」引起，建議家長應注意吃奶反覆嘔吐的新生兒，及早就醫找出原因。

「嬰兒肥厚性幽門狹窄」顧名思義是幽門肌肉增生致通道變窄，食物無法通過幽門到達十二指腸，全部堵在胃部裡，當胃盛裝不下食物，便會從食道噴濺出來。因無法真正攝取營養，罹患嬰兒肥厚性幽門狹窄的嬰兒通常會體重較輕，甚至比剛出生時還要輕。楊筱惠醫師指出，引發嬰兒肥厚性幽門狹窄的原因未明，發生率約在2%-4%，且男嬰的發生率是女嬰的四至六倍，尤其以第一胎男嬰機率最高。

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楊筱惠醫師指出，典型的嬰兒肥厚性幽門狹窄最容易辨認的特徵，就是剛出生時喝奶情況會較順利，但在三週至三個月大之間，反而開始出現明顯嘔吐情形，幾乎餐餐餵完就出現「噴射性」嘔吐，吐出的是無膽汁奶水（即未消化過的），且症狀越來越嚴重。新生兒沒有馬上出現症狀，主要是剛出生時的幽門是正常的，隨著時間越長越大，肌肉肥厚的情況加劇，才會逐漸出現症狀。

▲腹部X光顯示寶寶的胃部很脹，無法通過幽門到達十二指腸的食物皆堵在胃裡。

目前診治的方式是以超音波檢查就能診斷是否有嬰兒肥厚性幽門狹窄，再透過「幽門肌肉切開術」即可徹底治療；手術時約需半小時，只需在寶寶的肚臍上緣開一道半圓形的傷口，術後住院觀察三至四天，確認無礙就能出院。楊筱惠指出，近半年來收治的四個寶寶，手術過程皆順利，因為幽門通道打開後，得以正常吸收營養，很快回到了健康的體重和體型。

楊筱惠醫師表示，嬰兒溢吐奶很常見，原因包含胃食道逆流、腸胃炎、過度餵食或對牛奶蛋白過敏等等；但一般的溢吐奶不會影響寶寶的體重成長或精神活力；而幽門肌肉肥厚的寶寶吐完後，寶寶會表現出很想再喝奶的樣子。

楊筱惠醫師叮嚀，當寶寶出現嘔吐時，爸媽應冷靜地避免寶寶嗆咳，並注意嘔吐內容物、顏色以及嘔吐與喝奶時間的間隔。若類似狀況持續發生，應就醫排除是否有幽門肌肉肥厚問題，及早發現、及早改善，通過簡單的診斷和手術治療就能解決問題，讓寶寶可以好好喝奶，健康長大。