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蹂躪91女童還偷拍！45歲幼保員變態行徑澳警也嚇壞　靠棉被逮惡狼

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲澳洲一名45歲男子過去擔任幼保人員時，性侵多名未滿10歲的女童。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

澳洲一名現年45歲過去曾擔任幼保人員，豈料期間他竟然對91名未成年的女童身出變態魔爪，加以猥褻或是性侵，更利用幼教老師的權勢性侵未滿10歲的女童，還在犯行時拍下高達4000筆相片或影片檔上傳網路，警方2014年在暗網上發現年輕女孩遭虐待的影片，去年8月將之成功逮捕。

根據《衛報》，澳大利亞聯邦警察局助理局長高夫（Justine Gough）今（1日）日表示，一名來自澳洲黃金海岸的45歲男子曾於2007至2022年之間，向91名年輕的未成年女孩犯下猥褻和性侵，他面臨高達1623項虐待兒童的指控，其中性侵達136項、與10歲以下兒童發生性關係則達110項。

報導指出，該名男子過去曾輾轉在布里斯本、雪梨，以及海外的托兒所或育幼中心向女童身出變態魔爪，他以智慧型手機和攝錄影機記錄自己的犯行，之後更將高達4000筆影像檔案上傳至暗網，2014年澳洲昆士蘭警方在暗網發上現這些影像，因此和法新社分享，同時發布在國際受害者辨別數據庫。

儘管先前毫無任何線索，不過警方2022年8月從影片畫面中發現一襲白色床單，成功追蹤到特定製造商，進而查出床單被提供給昆士蘭的育幼中心，循線追出男子的下落，案情水落石出後成功逮捕該名男子，在男子位於布里斯本西南近郊的住處發現長達15年的4000筆偷拍檔案。

高夫表示，因為受害人數眾多、且橫跨長達15年的時間，因此警方耗費1年的時間才能指認出87名澳洲女孩受害者的身份，當年的受害者大部分是未滿10歲的女孩，如今她們有些人現在已滿18歲。

澳大利亞新南威爾斯州警察助理局長費茲傑羅（Michael Fitzgerald）表示，「這是我從警40年生涯中，見過最為可怕的虐童案件！由於他在新南威爾斯州面臨100多項罪嫌指控，因此一旦他在昆士蘭州面臨聯邦警察指控，我們會尋求將他引渡至雪梨，在新南威爾斯州接受全面的法律制裁。」

該案預定8月21日在布里斯本地方法院開庭審理。

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