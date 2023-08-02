3歲童吃龍眼噎到！母「騎車抱孩」衝派出所求救　兒醫曝解方

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名3歲男童日前在家吃龍眼不慎噎到，出現呼吸困難、臉色蒼白，男童母親緊急騎車衝到派出所求救，最後由員警開巡邏車護送母子就醫，及時救回一條性命。兒醫表示，騎機車的過程中恐使異物梗塞得更厲害，建議若有更好的交通工具，仍以汽車為佳；也建議家長第一時間可以先用「哈姆立克急救法」使異物吐出。

▲3歲男童吃龍眼噎到，一度呼吸困難，媽媽急壞騎車抱孩衝派出所求救。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在1日中午12點多，一名36歲龔姓女子抱著一名3歲男童，匆匆地跑進燕巢分駐所求救，她表示，兒子在家吃龍眼噎到，一度呼吸困難，她與妹妹連忙騎車到離家最近的派出所，希望員警幫忙。

▲員警開巡邏車載送母子到醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

所長眼見情況危急，如果再轉報119，又會拖到救援時間，因此與員警駕駛巡邏車，協助載送母子倆到義大醫院，原本10分鐘的車程，只花了3分鐘就抵達，經院方救治後，保住一條寶貴生命。

開業小兒科診所院長王韋力表示，5歲以下的小朋友咀嚼、吞嚥功能還不夠好，咽喉神經不敏感，有時候吞嚥困難並不自知，因此嗆到、噎到機會大。建議新手父母，堅果類、有果核的食物，等5歲以上再吃，但龍眼不是不能吃，可以先把籽剃除在給小朋友食用。

▲小兒科醫師王韋力。（圖／記者許宥孺攝）

王韋力表示，若小孩不慎嗆傷，父母在家可以先以「哈姆立克法」急救，小於1歲的嬰兒，將孩子放在腿上、臉朝下，一隻手扶住胸骨、脖子，另一隻手拍打背部，以推打方式檢查有無吐出異物；1歲以上孩童則是從後環抱住，拳頭頂住上腹部，雙手向上用力推壓，可以刺激橫膈膜使異物吐出，不過後續仍須到醫院檢查，因為有時吐出的異物並不完整。

王韋力指出，此案男童的母親當下是騎車到派出所求救，但若當下有更好的交通工具，汽車仍是最好的選擇，因為騎車震動幅度較大，梗塞的異物可能也會隨之移動，「可能本來還沒堵住，結果又跑到更下面」。