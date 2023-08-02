極限運動玩過頭！「最美區間車跑酷」網炸鍋　台鐵：可拒載

▲民眾在區間車大玩跑酷。（圖／翻攝「MFA中輟跑酷少年團」TikTok）

記者李姿慧／台北報導

近來有TikTok抖音創作者「MFA中輟跑酷少年團」拍攝極限運動影片，竟在台鐵基隆站把EMU900型區間車當成跑酷挑戰工具，玩起後空翻，引發網友炸鍋，質疑「哪來的猴子」、「不要摸到電車線就7天回家變皮卡丘」、「很危險」。台鐵局則表示，該行為依規定若勸導不聽將可拒載。

「MFA中輟跑酷少年團」拍攝極限運動影片並上傳TikTok抖音，不過其中一段影片引發爭議，影片中台鐵基隆站正停靠一列有「最美區間車」之稱的EMU900型電聯車，當時列車車門開啟，等待旅客上下車，一名年輕男子衝向區間車，手往車廂一推大秀後空翻，把區間車當成跑酷挑戰工具。

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該影片上傳後引發網友炸鍋，「鐵道文化之旅」、「台灣便當管理局-附屬鐵路部」、「靠北台鐵」等臉書粉絲團和社團也紛紛轉發，網友留言質疑「哪來的猴子」、「不要摸到電線就7天回家了，變皮卡丘了」、「這樣好玩嗎！已經觸犯鐵路法了欸」、「你這樣子很危險，如果要玩跑酷去其他地方玩，在車站玩很危險」、「好險沒有掉下去變成鮪魚」、「你已違反《鐵路法》在車站內做危險動作，交通部台灣鐵路管理局是有權利進行提告的」。

另也有鐵道迷在影片留言指正「該行為違反《鐵路法》第71條規定，列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行，可處新臺幣1500元以上、7500元以下罰鍰」，創作者則回：「照這個邏輯列車還沒發車、但門打開的情況下、有人上車的瞬間，等於超線違規囉？你當我綠巨人浩克是不是。」

據悉，當時站務員並未發現該情況，無法當下勸阻，不過台鐵局表示，依據「台鐵局旅客運送契約」第6點規定，旅客於車站或車廂內，未依台鐵局公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，若經勸導未改善者，台鐵得拒絕運送、解除契約或終止契約。

台鐵表示，如果旅客有類似行為經勸導未改善，台鐵局即可報請路警協處，其未乘區間票價不予退還。

▲▼民眾在區間車大玩跑酷。（圖／翻攝「MFA中輟跑酷少年團」TikTok）

▲▼民眾在區間車大玩跑酷。（圖／翻攝「MFA中輟跑酷少年團」TikTok）