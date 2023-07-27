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停駛區間擴大！台鐵今午夜前「蘇澳新=台東、南迴」全面停開

▲▼EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲杜蘇芮颱風影響，台鐵部分區間停駛。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風暴風圈襲台，台鐵最新列車運行計畫出爐，今(27日)午夜24時前南迴線、平溪線、深澳線全天列車停駛；西部幹線對號列車僅行駛基隆到新左營間；東部幹線自蘇澳新=花蓮=台東間各級列車停駛。

台鐵今下午公布午夜前運行計畫， 西部幹線基隆=潮州=枋寮間，南下對號列車行駛至新左營，北上對號列車由新左營發車，區間車基隆＝新左營間正常行駛，新左營＝潮州間視風雨狀況機動行駛，潮州=枋寮間列車停駛。

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東部幹線台北=花蓮=台東間，蘇澳新=花蓮=台東間各級列車停駛；台北=花蓮間，花蓮往台北方向由羅東(部分蘇澳新)行駛至台北區間，台北往花蓮方向僅行駛至羅東(部分蘇澳新)，248次(台北19:20開)、445次(羅東21:31開)各停駛。台北=蘇澳間區間車正常行駛。

此外，南迴線枋寮=台東間各級列車停駛。支線部分，平溪深澳線列車停駛，內灣六家線、集集線、沙崙線正常行駛。

台鐵提醒，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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