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妹子挖到「NET比基尼」雙峰激美　3件600有找！全場燒到：這麼好看

▲▼服飾品牌NET。（圖／記者曾筠淇攝）

▲NET衣著折扣超殺。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

國民服飾「NET」除了低調行善，加上價格實惠，深受各年齡層喜愛。一名妹子透露，最近逛特價區時，意外挖到超美泳裝，其中一件像極了知名品牌WAVE SHINE的款式，尤其價格比一比，兩者竟差了10倍之多。最後原PO打包3件且600元有找，引來一票網友驚喊「想不到NET的可以這麼好看」。

一名女網友在Dcard分享神級泳裝，她雀躍表示，每次逛NET最喜歡去特價區挖寶，眼神迅速掃描一番，「結果被我挖到了」，分別為土耳其藍與墨綠色的比基尼。

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實際試穿後，原PO說，土耳其藍這套胸型雖然不是很集中，但造型不錯看，尤其甜甜價根本無可挑剔，上身與下身原價為359元和259元，「打下來一件只要215元跟155元，真是嚇屎寶寶了，有夠超值！」

至於第二套登場，原PO笑稱，這套是絕對不會出錯的綠，「一穿直接嚇到，覺得穿起來效果很WAVE SHINE（泳裝專櫃品牌）！」原PO說道，本身有購買WAVE SHINE的泳衣，當時還花了2800元左右，而男友看見NET這一套後，一度也認為是WAVE SHINE。

最後，原PO熱心附上收據，一口氣買了3件，共花了586元，「假如跟我一樣，想要撿便宜但又想要有點質感的泳衣，趕快去你家附近的NET晃晃！」

底下網友驚呼，「都不知道NET有賣泳衣」、「感覺是你身材太好撐起來的」、「價錢差了10倍耶」、「感謝版主分享，已下單」、「天～這個價格超級便宜，NET的比基尼要等著被新台幣下架了」、「想不到NET的可以這麼好看」、「原PO穿第二件超殺的，好辣」。

▼原PO曬出超美比基尼，3件特價600元有找。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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