最猛破壞力「好市多1玩具」下殺5折　家長嚇瘋！網衝：加速換電視

▲破壞家電的「秘密武器玩具」特價中。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多日前上架「北歐風新玩具」，結果家長一看怕爆，紛紛笑虧想換電視的人可入手。原來是一款「擲斧遊戲組」，如今有網友驚呼，特價幾乎打了5折不到1000元，「想換電視卻沒有理由的可以趕快入手了！」文章曝光後，卻有人夫笑虧，「靶上若貼上老婆照～我想可以買！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》直擊，昨（19）日逛新莊賣場時，發現「擲斧遊戲組」竟在特價中，「加速電視更換的輔助玩具特價了，折了快50%」，原PO也笑虧「想換電視卻沒有理由的可以趕快入手了！」

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從價牌顯示，玩具原價為1939元，如今秒折940元，等於999元就買得到，且貨號旁邊出現「星星符號」，代表為特價出清品，意味著售完不再進貨。

消息曝光後，引來一票網友手癢喊買，「我明天想去扛一組回家」、「靶上若貼上老婆照～我想可以買」、「這個可以買一組帶去露營玩」、「這我超想買，被我老婆阻止」、「可以開老婆團購嗎」、「輕者家具電器更新，重者皮開肉綻住院」、「我覺得我每天都很需要」、「買一組練習」、「玩久了之後，列印一張A3的貼在電視正面」、「我家貓可以支援換電視」、「有什麼東西想換新的？把這玩具放前面就好」。

也有網友分享，「之前買過一次，家中有小孩的話，一起玩蠻好玩的，只是位置實在不夠放，最後還是退貨了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

