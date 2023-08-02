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上班第2天「被通知出差」卻尷尬了！老鳥集體給難看　全場怒：快逃

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友剛入職第2天，就被臨時通知到外縣市出差，重點是她對內容全然不知，也沒拿到任何資料；更離譜的是，回程竟被同事們集體放生，讓她錯愕又委屈。對此，網友們一面倒勸退她，直喊「趕快離職吧！」

女網友昨在Dcard發文吐苦水，「從沒遇過這麼誇張的事，今天是我工作第2天，昨天報到沒人交接工作，沒有認識組員、新環境，系統也沒開，發呆了一整天，下午很臨時被告知隔天要出差去台中，4點多才叫我訂當天的高鐵票。」

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當時，她詢問同事回程要訂幾點的票，前輩們表示先不用訂，「結果他們訂好他們自己的，沒訂我的，此時此刻我一個人被放生在台中高鐵站，還要帶著今天的會議資料回台北。」

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO無奈表示，事前沒給議程，也沒有任何通知，她是到現場才知道要做什麼，會前她要了一瓶水竟被拒絕，說是只能給出席者，還被會場服務人員嫌麻煩，「對了他們還說我穿著不得體，我根本不知道出差要幹嘛，就穿我上班會穿的衣服。」

對此，網友們紛紛替她抱不平，直呼「什麼破同事啦」、「是下馬威還是公司常態？假如是公司常態，建議良禽擇木，若是下馬威，可能見招拆招，同情妳，他們真的滿惡劣，而且沒有把公司的事情放在第一位」、「快逃！他們要找的是通靈大賽的選手，這種待遇直接走人了吧」、「這個公司有問題，趕快騎驢找馬換一個」、「真的太誇張了！有這種同事趕快離職吧」、「感覺妳是不是有點被整了」、「這什麼破爛公司啊，建議趕快離開」、「請離職...現在立刻馬上」。

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