她買「立體造型悠遊卡」取貨傻眼　網友笑噴：像在蓋玉璽

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友表示，預購了一款知名吐司聯名的立體造型悠遊卡，實際拿到之後發現超大一個，差不多有一個手掌大，讓她超級傻眼，也很疑惑到底要怎麼帶出門使用。文章公開之後，笑翻不少網友，大家也紛紛留言調侃，「叫妳刷悠遊卡，不是帶刷卡機出門」、「感覺每次刷都會像在蓋玉璽」、「我笑了，這也太大顆」。

▲該款悠遊卡也可以當作小型置物盒。（圖／翻攝自Facebook／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店）

原PO在網路論壇「Dcard」發文提問，最近買了一款知名吐司聯名的立體造型悠遊卡，7月31日去取貨，看到實體卻傻眼了，因為比她想像的要大許多，差不多有一個手掌大，讓本來只是想買一個可愛小巧悠遊卡的她，頓時不知道該如何使用，這才決定上網發文求助，「想問問大家，這種立體造型的悠遊卡都是怎麼帶出門的？」

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依據官網介紹，該款悠遊卡長8公分、寬7公分、高11公分，而一般市面上的10元鋁箔包飲料長6.3公分、寬4公分、高11.9公分。

文章公開之後意外掀起網友熱議，大家紛紛留言開玩笑道，「叫妳刷悠遊卡，不是帶刷卡機出門」、「感覺每次刷都會像在蓋玉璽」、「我笑了，這也太大顆」、「我想說悠遊卡應該也不會大到哪去，直到看見妳的」、「刷的不是悠遊卡，是大家的目光」、「妳這已經是防身器具了，這大小裝藍牙耳機都沒問題吧」。

還有捷運站員工留言表示，自己的工作經常需要幫旅客加值，各種悠遊卡都看過，原PO的悠遊卡是最瞎趴（台語，時髦）的，但是如果拿到窗口處理，可能會卡住洞口。

▼捷運站員工也覺得原PO的悠遊卡大到很特別。（圖／翻攝自Dcard）