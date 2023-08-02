　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

機遇之酒！新「醲」感白金龍赤焰金高限量登場

▲▼ 金門,高粱,樂透,麴菌,麴塊,釀酒,白金龍赤焰金高,火入麴。（圖／品牌提供）

▲金門酒廠攜手黑松公司全新推出的「白金龍赤焰金門高粱酒」，將帶來有別於一般金高更「醲」厚升級的體驗。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

幾百塊買一個夢想，不少人終其一生都在為了成為億萬富翁而努力，但能成為千萬分之一幸運兒的機率畢竟少之又少。然而，樂透中獎至少還有機率可以估算，近日由金門酒廠攜手黑松公司全新推出的「白金龍赤焰金門高粱酒」，是釀酒大師採用發生機率難以估算的火入麴釀製，更以最佳比例調和，擁有市面上少有的全新「醲」厚口感。

▲▼ 金門,高粱,樂透,麴菌,麴塊,釀酒,白金龍赤焰金高,火入麴。（圖／品牌提供）

▲以火入麴入酒的白金龍赤焰金高，帶領老饕領略古人口中上等的「味醲」風味口感。

作為製酒靈魂的麴菌，透過高溫熟成，才得以將高粱轉化為酒精，而「培育麴菌」的過程就像點燃高粱酒風味的第一把火，是酒水的生命之源；再加上使用了機率出現的「火入麴」入酒，「白金龍赤焰金門高粱酒」以這兩把火釀燒出香氣飽滿、醇厚卻不刺激的極致限定風味，為所有酒友打造前所未有、醇厚升級的新「醲」感！中國古典文學《鏡花緣》曾這樣形容頂級酒感——「是酒也，非一類也，上等者，其味醲」。想體會古人口中的「醲」，今夏就不能錯過與「白金龍赤焰金高」相遇的奇蹟。

除了獨一無二的醲厚酒體，值得一提的瓶身也展現了限定的巧思。以「赤焰火」醲厚意象設計出的赤焰紅與豐聚藍雙色彩瓶，瓶身色彩採用獨特噴瓷工藝、手工貼標的精緻花紙，在炫目的漸層下，得以完美呈現焰色的變化、生命力。其中赤焰紅瓶身更為極限量版，就如可遇而不可求的火入麴一樣，有興趣的藏家，不妨藉此機會機運入手。

▲▼ 金門,高粱,樂透,麴菌,麴塊,釀酒,白金龍赤焰金高,火入麴。（圖／品牌提供）

▲▼白金龍赤焰金高以赤焰火為意象設計推出赤焰紅與豐聚藍雙色彩瓶，其中赤焰紅瓶為極限量版，想收藏得靠人品和運氣！

▲▼ 金門,高粱,樂透,麴菌,麴塊,釀酒,白金龍赤焰金高,火入麴。（圖／品牌提供）

不只醇厚，更追求「超醲厚」的白金龍赤焰金高，無論贈予親友或自飲收藏都很適合。想體驗古人所謂的上等味醲，現在就可把握時間，即日起於全台各地區酒類專賣店及金酒在台指定門市（台北/桃園/台中/高雄）陸續開賣；建議售價 900 元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。把握良機方能相遇的醲厚酒感，值得所有金高迷出手收藏，無時無刻都能細細品味一番。

▼白金龍赤焰金高即日起已於全台菸酒專賣店及金酒在台指定門市發售。

▲▼ 金門,高粱,樂透,麴菌,麴塊,釀酒,白金龍赤焰金高,火入麴。（圖／品牌提供）

現在點擊下方連結加入58金高社群會員成為品酒師，完成指定任務，累積點數滿20點，還有機會把新醲感的赤焰酒帶回家！https://m.me/58KKLfans?ref=ET07
 

ET快訊
LIVE／搜索NONO！涉性騷多人檢方出手　颱風假有望？估傍
陳子玄兒「失去意識」送醫　心碎簽放棄急救書
LIVE／5縣市颱風假機率高　氣象局最新說明
快訊／多名受害女提告！NONO到案已完成偵訊
幫男友下藥！　害閨蜜遭凌虐12小時
《星光》歌手腦中風！　緊急送醫「險成植物人」
花蓮餐廳「一碗碗剩飯」倒飯鍋　店家急喊：是廚餘！全場噴爆
生子就送房！　26歲女挺孕肚控「台南小開騙婚落跑」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

李泳知邀Jin「喝金門高粱」創千萬點閱！　3檔南韓MZ世代最愛網綜

史上最省！超商限時6天「滿222元折22元」　爽吃哈根達斯60元有找

【廣編】eMOVING EZ-R上市限時優惠8／15止　入手價最低7萬有找

機遇之酒！新「醲」感白金龍赤焰金高限量登場

任選買3送2、買10送10！　超商「哈根達斯雪糕／迷你杯」下殺了

暑假玩瘋不想回學校！利百代「Ｑ萌新品」幫孩子重溫爽吃回憶兼乖乖收心

被估少十年壽命董至成驚到失魂！好吃懶作又高糖高鹽　小董自評神豬

【廣編】第20屆「利百代之星繪畫比賽」再創新高　超過9000件參賽作品登場！頒獎典禮精彩舉行

大型巨人臉超狂！　「進擊的巨人比薩」今天開賣了

漢堡、薯條買1送1！速食店「超殺優惠券」開吃了　銅板價爽嗑套餐

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

史上最省！超商限時6天「滿222元折22元」　爽吃哈根達斯60元有找

【廣編】eMOVING EZ-R上市限時優惠8／15止　入手價最低7萬有找

機遇之酒！新「醲」感白金龍赤焰金高限量登場

任選買3送2、買10送10！　超商「哈根達斯雪糕／迷你杯」下殺了

暑假玩瘋不想回學校！利百代「Ｑ萌新品」幫孩子重溫爽吃回憶兼乖乖收心

被估少十年壽命董至成驚到失魂！好吃懶作又高糖高鹽　小董自評神豬

【廣編】第20屆「利百代之星繪畫比賽」再創新高　超過9000件參賽作品登場！頒獎典禮精彩舉行

大型巨人臉超狂！　「進擊的巨人比薩」今天開賣了

漢堡、薯條買1送1！速食店「超殺優惠券」開吃了　銅板價爽嗑套餐

搶11元超市熱銷品、美食下殺4折起！　外送平台8月超殺優惠包來了

試・開箱／不買Lady Dior也有刺繡藤格紋！超美霧黑氣墊粉盒絕對要收

林盛恩小聯盟初登場！鄧愷威狂飆12K刷本季新高

「小英男孩」陳吉仲高升部長　李彥秀嘆：老天降下農漁民的淚水

前鎮漁港產值300億漁工竟要岸邊洗澡　官員：5設施改建不值得嗎？

史上最省！超商限時6天「滿222元折22元」　爽吃哈根達斯60元有找

上班第2天「被通知出差」卻尷尬了！老鳥集體給難看　全場怒：快逃

高雄前瞻拿1265億被批獨利　陳其邁火大：對天龍國眼光不以為然

北市總價235萬買電梯大樓「是真的」　在地細數低價成因

老宅建築散發浪漫復古！新竹日系咖啡廳　焙茶水果生乳捲茶韻十足

家門口突然冒出黑色大蛇　爸感覺「頭部痛痛的」被狠咬一口崩潰

消費熱門新聞

超商今天「美式、拿鐵買3送3」！

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

買1送1！速食店超殺優惠券限時吃

連續2周！超商哈根達斯「買10送10」

超商哈根達斯雪糕／迷你杯限時下殺

租車85折！沖繩旅遊必備旅遊護照

好吃懶作又高糖高鹽　被估少十年壽命董至成驚到失魂

超狂「進擊的巨人比薩」今天開賣

肯德基新推「蔥麻青花椒脆雞」

新「醲」感白金龍赤焰金高限量登場！

速食店最新「韓式甜辣炸雞」開吃

foodpanda「8月超殺優惠包」來了

利百代「Ｑ萌新品」幫孩子乖乖收心

超商連3天「5大品項買1送1」！

更多熱門

相關新聞

轎車等紅燈莫名釀連環撞　妙齡女險成夾心餅乾

轎車等紅燈莫名釀連環撞　妙齡女險成夾心餅乾

金門縣金湖鎮黃海路昨(1)日下午5時42分發生3車連環撞，28歲蔡姓女子不明原因追撞前方停等紅燈的車輛，再推撞另輛轎車，所幸3人無大礙未送醫，詳細肇因仍在查證中。

騎士追撞大貨車「人插進車斗」！滿地血搶救中

騎士追撞大貨車「人插進車斗」！滿地血搶救中

日薪92元女工集資買樂透　結果中3700萬

日薪92元女工集資買樂透　結果中3700萬

對手尚文凱論文涉抄襲　陳玉珍喊話柯文哲：不能撿到籃子就是菜

對手尚文凱論文涉抄襲　陳玉珍喊話柯文哲：不能撿到籃子就是菜

亞洲50最佳酒吧調酒師用「裸鑽雪莉」玩出無限創意

亞洲50最佳酒吧調酒師用「裸鑽雪莉」玩出無限創意

關鍵字：

金門高粱樂透麴菌麴塊釀酒白金龍赤焰金高火入麴

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面