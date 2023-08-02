機遇之酒！新「醲」感白金龍赤焰金高限量登場

▲金門酒廠攜手黑松公司全新推出的「白金龍赤焰金門高粱酒」，將帶來有別於一般金高更「醲」厚升級的體驗。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

幾百塊買一個夢想，不少人終其一生都在為了成為億萬富翁而努力，但能成為千萬分之一幸運兒的機率畢竟少之又少。然而，樂透中獎至少還有機率可以估算，近日由金門酒廠攜手黑松公司全新推出的「白金龍赤焰金門高粱酒」，是釀酒大師採用發生機率難以估算的火入麴釀製，更以最佳比例調和，擁有市面上少有的全新「醲」厚口感。

▲以火入麴入酒的白金龍赤焰金高，帶領老饕領略古人口中上等的「味醲」風味口感。

作為製酒靈魂的麴菌，透過高溫熟成，才得以將高粱轉化為酒精，而「培育麴菌」的過程就像點燃高粱酒風味的第一把火，是酒水的生命之源；再加上使用了機率出現的「火入麴」入酒，「白金龍赤焰金門高粱酒」以這兩把火釀燒出香氣飽滿、醇厚卻不刺激的極致限定風味，為所有酒友打造前所未有、醇厚升級的新「醲」感！中國古典文學《鏡花緣》曾這樣形容頂級酒感——「是酒也，非一類也，上等者，其味醲」。想體會古人口中的「醲」，今夏就不能錯過與「白金龍赤焰金高」相遇的奇蹟。

除了獨一無二的醲厚酒體，值得一提的瓶身也展現了限定的巧思。以「赤焰火」醲厚意象設計出的赤焰紅與豐聚藍雙色彩瓶，瓶身色彩採用獨特噴瓷工藝、手工貼標的精緻花紙，在炫目的漸層下，得以完美呈現焰色的變化、生命力。其中赤焰紅瓶身更為極限量版，就如可遇而不可求的火入麴一樣，有興趣的藏家，不妨藉此機會機運入手。

▲▼白金龍赤焰金高以赤焰火為意象設計推出赤焰紅與豐聚藍雙色彩瓶，其中赤焰紅瓶為極限量版，想收藏得靠人品和運氣！

不只醇厚，更追求「超醲厚」的白金龍赤焰金高，無論贈予親友或自飲收藏都很適合。想體驗古人所謂的上等味醲，現在就可把握時間，即日起於全台各地區酒類專賣店及金酒在台指定門市（台北/桃園/台中/高雄）陸續開賣；建議售價 900 元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。把握良機方能相遇的醲厚酒感，值得所有金高迷出手收藏，無時無刻都能細細品味一番。

▼白金龍赤焰金高即日起已於全台菸酒專賣店及金酒在台指定門市發售。

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