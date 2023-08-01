路邊停靠大貨車…騎士猛撞「人插進車斗」滿地血！頭部重創搶救中

▲金門嚴重車禍，騎士頭部重創搶救中。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、戴若涵／金門報導

金門縣金湖鎮伯玉路三段1日上午10時05分發生一起嚴重事故！一名72歲李姓老翁騎機車行經該路段時，猛力撞上停在路邊的大貨車，當場頭部重創倒地不起，現場留下大片血跡，目前仍在醫院搶救中。

杜蘇芮颱風日前侵襲金門，造成全島多處路樹傾倒、所經之處盡是殘枝樹木，金門縣林務所這幾天都忙清理善後，出動不少大卡車及人員負責載運路樹。

不料，1日上午李姓老翁騎機車沿金湖鎮伯玉路三段由瓊林圓環往金城方向行駛，疑似沒有看到路邊準備載運路樹的大貨車，猛力撞上貨車後車斗，當場人車倒地，李翁還一度正插進車斗底下，由於撞擊力道猛烈，李翁頭部受到重創，現場滿地鮮血，令人怵目驚心。

警方獲報後趕抵現場，並針對37歲陳姓大貨車司機進行酒測，初步排除酒駕可能，至於李翁則因傷勢嚴重，將由金門醫院抽血檢測，肇事原因、責任歸屬及事發經過，仍有待警方進一步調查釐清。

金門縣警察局金湖分局提醒民眾，行車應隨時與前車保持適當之安全距離及注意前方車輛動態，以確保他人及本身之安全，如未依規定保持距離，將依《道路交通管理處罰條例》第58條，處新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰。