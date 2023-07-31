【廣編】亞洲50最佳酒吧頂級調酒師在台巡迴！用裸鑽雪莉玩出無限創意

▲來自印尼的Kiki Moka運用台灣當季水果，以裸鑽雪莉為媒介融合出美妙的調酒饗宴。

圖、文／裸鑽雪莉提供

酒吧界盛事「亞洲50最佳酒吧Asia's 50 Best Bars」已經邁入第八屆，這項由業內人士組成，包括調酒師、酒吧主理人、酒評家和調酒愛好者投票選出的年度50間酒吧，如同酒界「米其林」指標，入圍不僅代表榮譽、肯定，更立馬成為排隊名店，一位難求！台灣裸鑽雪莉繼7/18公布「亞洲50最佳酒吧Asia's 50 Best Bars」後，即刻邀約其中8位首席調酒師來台，展開限定4天客座巡迴展演，成功「鑽」爆台灣北、中、南8間人氣酒吧！

每位教父級調酒師準備了最具自我風格的經典代表性裸調－裸鑽騷兒（Naked Sour），運用Sour作法上最純粹的特性，將裸鑽雪莉的原始風完美呈現，滿足每個人對裸鑽騷兒的極致想像，實現擺脫傳統束縛的自在裸活（Live Naked）態度，讓台灣「鑽」迷見證世界級調酒風味。像是融入南洋風味的馬來西亞傳統銀蜂蜜、班蘭葉；添加泰國咖哩的濃濃熱帶風情調酒；亦或是日式蕎麥與裸鑽雪莉相互堆疊出豐富的層次感。這次盛事除了為各式裸調增添異國風味外，更於活動特別準備的酒單中，融入台灣當地食材，由在地烏龍茶與裸鑽雪莉相互搭配出和諧的傑作；抑或是選用在地當季水果，以裸鑽雪莉為媒介融合出美妙的調酒饗宴。

在榮獲各種殊榮之餘，「裸鑽雪莉（Naked Malt）」更重視品牌的企業社會責任，除包裝上改採初次雪莉桶設計外，更運用100%可回收材質，達到環境永續的目標。同時，瓶身仍保持透明以強調酒液色澤，並刻上精緻的「Naked」字母浮雕，以及印上首席釀酒師Diane Stuart的簽名。

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