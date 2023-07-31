　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】亞洲50最佳酒吧頂級調酒師在台巡迴！用裸鑽雪莉玩出無限創意

▲▼亞洲50最佳酒吧,調酒,釀酒,威士忌,裸鑽雪莉,社會責任。（圖／品牌提供）

▲來自印尼的Kiki Moka運用台灣當季水果，以裸鑽雪莉為媒介融合出美妙的調酒饗宴。

圖、文／裸鑽雪莉提供

酒吧界盛事「亞洲50最佳酒吧Asia's 50 Best Bars」已經邁入第八屆，這項由業內人士組成，包括調酒師、酒吧主理人、酒評家和調酒愛好者投票選出的年度50間酒吧，如同酒界「米其林」指標，入圍不僅代表榮譽、肯定，更立馬成為排隊名店，一位難求！台灣裸鑽雪莉繼7/18公布「亞洲50最佳酒吧Asia's 50 Best Bars」後，即刻邀約其中8位首席調酒師來台，展開限定4天客座巡迴展演，成功「鑽」爆台灣北、中、南8間人氣酒吧！

每位教父級調酒師準備了最具自我風格的經典代表性裸調－裸鑽騷兒（Naked Sour），運用Sour作法上最純粹的特性，將裸鑽雪莉的原始風完美呈現，滿足每個人對裸鑽騷兒的極致想像，實現擺脫傳統束縛的自在裸活（Live Naked）態度，讓台灣「鑽」迷見證世界級調酒風味。像是融入南洋風味的馬來西亞傳統銀蜂蜜、班蘭葉；添加泰國咖哩的濃濃熱帶風情調酒；亦或是日式蕎麥與裸鑽雪莉相互堆疊出豐富的層次感。這次盛事除了為各式裸調增添異國風味外，更於活動特別準備的酒單中，融入台灣當地食材，由在地烏龍茶與裸鑽雪莉相互搭配出和諧的傑作；抑或是選用在地當季水果，以裸鑽雪莉為媒介融合出美妙的調酒饗宴。

在榮獲各種殊榮之餘，「裸鑽雪莉（Naked Malt）」更重視品牌的企業社會責任，除包裝上改採初次雪莉桶設計外，更運用100%可回收材質，達到環境永續的目標。同時，瓶身仍保持透明以強調酒液色澤，並刻上精緻的「Naked」字母浮雕，以及印上首席釀酒師Diane Stuart的簽名。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
快訊／蔡依林、成龍送別李玟！　鄧紫棋哭腫眼痛喊：我想妳
台積電老公年薪800萬　妻激戰國小師呻吟：寶貝
移工遭自強號撞死　闖入畫面曝光
Gogoro新車上市！　2款聯名無印良品
和已婚富商只吃飯沒開房　曾格爾找「男友」出庭作證
米可白D胸被嫌做作　出賣「小10歲經紀人泳裝照」網驚：她贏了
快訊／暴雨災害告警！　大雷雨彈轟「3縣市」
快訊／中華隊確定再奪2面獎牌！　晚間決定名次

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】「裸鑽雪莉」威士忌攜手「亞洲50最佳酒吧　上傳發票抽最「鑽」獎　體驗亞州最大調酒界盛事！

【廣編】亞洲50最佳酒吧頂級調酒師在台巡迴！用裸鑽雪莉玩出無限創意

肯德基再度聯名青花驕！新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣

全台唯一！速食店變身「忍者龜地下秘密基地」　加碼吃聯名套餐

Super X超健的！台灣首款液態乳清飲料宣布拓展美式賣場

去沖繩玩必備！最新「旅遊護照」來了　24小時都能訂、租車85折

【廣編】雙焰入魂！「白金龍赤焰金門高粱酒」即日起焰遇上市

萬件商品買1送1起！　2大量販「中元節超殺優惠、活動」開跑了

最新「BLACKPINK聯名OREO」來了！加碼送小卡　超商限定門市開賣

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

【廣編】亞洲50最佳酒吧頂級調酒師在台巡迴！用裸鑽雪莉玩出無限創意

肯德基再度聯名青花驕！新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣

全台唯一！速食店變身「忍者龜地下秘密基地」　加碼吃聯名套餐

Super X超健的！台灣首款液態乳清飲料宣布拓展美式賣場

去沖繩玩必備！最新「旅遊護照」來了　24小時都能訂、租車85折

【廣編】雙焰入魂！「白金龍赤焰金門高粱酒」即日起焰遇上市

萬件商品買1送1起！　2大量販「中元節超殺優惠、活動」開跑了

最新「BLACKPINK聯名OREO」來了！加碼送小卡　超商限定門市開賣

快訊／蔡依林、成龍送別李玟！　鄧紫棋哭腫眼痛喊：我想妳

貓狗結紮防止子宮蓄膿、圍肛腺瘤　嘉義補助公800元、母1500元

快訊／捷報！　羅嘉翎、黃映瑄、邱義睿挺進世大運跆拳道金牌戰

外帶限定「大心杯麵」8／1首賣　主打新鮮現煮、撕開即食

竹科也有鴻海Model T電動巴士！　8月1日起投入園區巡迴服務

交往1年「保險套錢全都她出」　男友脫口1句！妹子氣哭放生

台灣最佳女性CEO　上銀蔡惠卿上市第一、四維航藍心琪上榜

中國步入「失落的30年」？高失業率引經濟泡沫化　專家：步日本後塵

賴清德台南本命區民調不高　蔡育輝：罪魁禍首是賴神

樂迦再生申請創新板　國發基金、日立集團力挺

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

消費熱門新聞

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

租車85折！沖繩旅遊必備旅遊護照

快訊／7-11開出4張千萬發票！

速食店最新「韓式甜辣炸雞」開吃

肯德基新推「蔥麻青花椒脆雞」

速食店變身忍者龜地下秘密基地！

超商「咖啡飲品組合價」限時開喝！

2大量販中元節優惠、活動開跑了

超商連3天「5大品項買1送1」！

超商首賣「冰精品生椰厚拿鐵」買1送1

全台5家蔬食超商門市地點曝光！

Super X超健的！拓展美式賣場

白金龍赤焰金門高粱酒　焰遇上市

超商開賣「BLACKPINK聯名OREO」送小卡

更多熱門

相關新聞

小鮮肉拒每月20萬包養　存30萬圓隆鼻夢

小鮮肉拒每月20萬包養　存30萬圓隆鼻夢

一名25歲的調酒師近期靠自己存了30萬，圓了「隆鼻」的夢，雖然從大學畢業就開始存錢，花了快2年多的時間才存夠，不過能夠靠自己努力達成目標，自己很踏實，也不會後悔過程中，拒絕一名40歲的美魔女姊姊提出一個月20萬的包養誘惑。

台中8間獵奇酒吧！西服店按大門密碼

台中8間獵奇酒吧！西服店按大門密碼

跨越世代的稀世珍釀 麥卡倫「The Red Collection 77年」

跨越世代的稀世珍釀 麥卡倫「The Red Collection 77年」

開箱酒商大亨200坪淡水豪宅　不到1坪「角落」值上千萬

開箱酒商大亨200坪淡水豪宅　不到1坪「角落」值上千萬

im.B案查扣「威士忌原酒」754支　免競價變賣

im.B案查扣「威士忌原酒」754支　免競價變賣

關鍵字：

亞洲50最佳酒吧調酒釀酒威士忌裸鑽雪莉社會責任

讀者迴響

熱門新聞

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

蔡依林前男友罕見現身！

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面