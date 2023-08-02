金門連環車禍！轎車乖乖等紅燈莫名挨撞　妙齡女險淪夾心餅

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣金湖鎮黃海路昨(1)日下午5時42分發生3車連環撞，28歲蔡姓女子不明原因追撞前方停等紅燈的車輛，再推撞另輛轎車，所幸3人無大礙未送醫，詳細肇因仍在查證中。

▲金門1日下午發生3車連環撞。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



事發畫面中可以看見，黃海路一排車輛正在停等紅燈，後方一輛黑色轎車逐漸靠近時，卻沒有及時煞車，直接撞上前車屁股，該車再失控推撞另輛車，而當時有名妙齡女子正好在事故發生前穿越2車之間，通過後聽到撞擊聲嚇一大跳，連忙走避，所幸未受到波及，恐怕晚幾步出發就會慘成夾心餅乾。

金湖分局說明，蔡女沿著黃海路往市港路方向行駛，至新市圓環附近時，不慎追撞前方60歲黃姓男子的車輛，黃男又碰撞前方41歲張姓駕駛之灰色轎車，導致蔡女右手肘挫傷、黃男腹部挫傷及張男背部挫傷，惟3人傷勢輕微均未送醫。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，經對三方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任目前正在釐清中，提醒民眾，行車應隨時與前車保持適當之安全距離及注意前方車輛動態，以確保他人及本身之安全，如未依規定保持距離，將依《道路交通管理處罰條例》第58條，處新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰。