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日薪92元女清潔工「集資買樂透」　結果中了3700萬頭獎

▲▼日薪92元女清潔工「集資買樂透」　結果中了3700萬頭獎。（圖／翻攝自推特）

▲喀拉拉邦11名女清潔隊員集資買樂透，結果中了3700萬頭獎。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

印度南部喀拉拉邦11名女清潔隊員集資買了一張樂透，沒想到每天平均只有250盧比（約台幣92元）收入的她們，居然中了1億盧比（約台幣3700萬元）的頭獎，扣掉稅金後，每人約可分得630萬盧比（約台幣233萬元），足以大幅改善她們的生活，但她們也決定繼續工作。

根據BBC報導，喀拉拉邦11名專門負責垃圾回收、公共廁所衛生的清潔隊員，決定一起集資購買一張250盧比的樂透，沒想到竟中了1億盧比的大獎。事實上，這些清潔員的收入非常低，平均每日只有250盧比的收入，幾乎不足以支付日常所需，所以她們常常會集資購買政府推出的樂透。

這次她們決定購買節日限定的樂透，而72歲的庫蒂瑪魯（Kuttimalu）說，她當時身上不夠錢，另一名成員決定先借她一半，所以她們倆各出了12.5盧比（約台幣4.6元），其餘9人支付25盧比（約台幣9元），湊齊250盧比後買下這張樂透，而且也說好中獎會平分。

發起集資的拉達（MP Radha）表示，她們過去就曾中過4次樂透，但從未想過會中這麼大一筆錢，「有一次我們中了1000盧比，也是大家一起均分，這是第4次了！」扣掉稅金之後，每人約可分得630萬盧比，而庫蒂瑪魯則會和借她錢的人平分630萬。

她們準備利用這些錢來支付蓋房費用、子女的教育費、家人的醫療費等，而且她們在中樂透的第二天還是照常到辦公室報到。集資成員里拉（Leela）表示，「我們決定了一件事，我們不會離開這份工作，因為是這個團體帶給了我們成功。」　

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