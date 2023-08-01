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北韓版《人權報告》出爐！譴責南韓：全球人權狀況最惡劣

▲▼北韓新冠疫情嚴峻。圖為平壤火車站。（圖／路透社）

▲北韓發布《韓國人權報告》。圖為平壤火車站。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

南韓統一部今年初首次公開發布政府層級的《北韓人權報告書》，內容多達450頁，收集自2017年1月至2022年末期間的508名脫北者證詞，記載了1600多件侵害人權案例，引發國際關注。對此，北韓近日也發布了一份《韓國人權報告》，並譴責南韓是世界上「人權狀況最惡劣」的地方。

根據《韓聯社》報導，朝鮮勞動黨統一戰線部旗下的平壤出版社，在7月21日出版了一本名為《人權凍土帶》的書籍，內容一共分為四個主題，包含社會政治權利、經濟文化權利、犯罪和女權以及涉軍人權。其中，該書中還列出個別事例，將南韓描寫成人權狀況極其惡劣的國家。

報導指出，該書還主張駐韓美軍犯下殺人、搶劫等累累罪行，並美化北韓的人權狀況，稱社會主義福利制度完善等。《韓聯社》認為，該書是抄襲南韓統一部今年3月對外發行的《2023北韓人權報告》。

▲▲金正恩施行高壓統治，他一邊說話黨政府官員低頭猛抄重點。（圖／路透）。（圖／路透）

▲金正恩施行高壓統治，他一邊說話黨政府官員低頭猛抄重點。（圖／路透）

南韓從2016年起通過《北韓人權法》後，雖然2018年起每年皆發行「北韓人權報告書」，但今年卻是首度向一般民眾公開，內容收錄508名脫北者的證詞，其中談到許多民眾只因收看南韓影視作品、甚至是用手指金日成的肖像，便立刻遭到當局公開處刑槍殺。

另外，報告書也提到北韓境內實施的糧食配給制度失靈，導致民眾只能靠私下的經濟活動來想辦法獲取食糧；也有因無償治療制度失靈，導致病患甚至還得向醫師獻上現金等賄賂。南韓統一部統計，報告書內所採信脫北者的證實，女性為53%、男性為47%，而20至29歲年齡層受訪者比率（31.1%）最高。

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