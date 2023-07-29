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大陸 大陸焦點 特派現場

習金「隔空」同框照曝光　強化中朝70年偉大戰鬥友誼　

▲▼ 朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩在平壤會見李鴻忠。 。（圖／翻攝 朝中社）

▲中國代表團與金正恩合照，後方高掛2019年習近平訪問北韓「習金會」握手照。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸《新華社》昨28日近午夜報導，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠26日應邀率中國黨政代表團訪問北韓（朝鮮）。其間，北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩在平壤會見李鴻忠。李鴻忠親自轉交中共總書記習近平致金正恩的親署函，內容強調，70年前中朝同心抗美，用鮮血凝結成偉大戰鬥友誼。

報導稱，習近平在親署函中指出，70年前，中國人民志願軍同朝鮮人民和軍隊一道贏得抗美援朝偉大勝利，用鮮血凝結成偉大戰鬥友誼。無論國際風雲如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。

李鴻忠表示，近年來，習近平總書記同金正恩總書記5次會晤，引領中朝關係進入新的歷史時期。中方願同朝方貫徹落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強溝通交往，推進務實合作，推動中朝關係健康穩定發展，為維護半島及地區和平穩定作出積極貢獻。

金正恩對習近平致親署函表達誠摯感謝，表示朝鮮黨和人民永遠銘記中國人民志願軍烈士的不朽功績。朝方願同中方鞏固傳統友誼，加強交往合作，推動朝中關係邁上更高水平，共同維護地區和平穩定和雙方共同利益。

報導稱，訪問期間，李鴻忠還會見了崔龍海等北韓領導人，出席朝鮮戰爭停戰70週年紀念活動，參謁中朝友誼塔，赴檜倉祭掃中國人民志願軍烈士陵園。

《朝中社》釋出部分照片，其中金正恩與中國黨政代表團合照，後方正中央高掛2019年習近平前往北韓訪問，與金正恩握手合照，強化中國與北韓堅強偉大友誼。

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