金正恩接見中國代表團　感念「抗美援朝」！他轉交習近平親筆信

▲戰勝節閱兵結束後，金正恩隔天接見中國代表團，李鴻忠帶來習近平的親筆信。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於27日晚間舉行「戰勝節」70周年閱兵儀式，該國最高領導人金正恩左右兩側分別站著俄羅斯國防部長蕭依古、中國代表團團長李鴻忠。昨（28）日，金正恩正式接見李鴻忠，並為中國代表團舉辦接見宴會，金正恩言談中提及韓戰時中共的抗美援朝政策；而中國國家主席習近平，也向金正恩傳達親筆信。

根據北韓官媒《朝中社》今（29）日報導，金正恩28日在首都平壤接見率領中國黨政代表團訪問的中共中央政治局委員李鴻忠，他向李鴻忠表示，「回想起6.25朝鮮戰爭（韓戰）時中國派兵援助，我國人民將會永遠銘記在心、讚揚當時中國人民志願軍的戰鬥功勳和歷史貢獻。」

金正恩向李鴻忠表示，「中國以具有中國特色的社會主義，全面達成國家現代化，在這條新的旅程上取得令世界刮目相看的成果，日漸提升中華人民共和國在國際上的地位，我為此感到非常高興。」

報導指出，北韓和中國在此次接見和招待宴會上，決定加強社會主義建設、同時拉緊雙方在戰略和戰術上的合作關係，主動迎擊國際情勢上多變的挑戰，將雙方的同志合作血盟關係提高至展新的階段，並重申朝中兩國（北韓和中國）黨、政之間的立場。

金正恩邀請中國代表團出席宴會，北韓也派出朝鮮勞動黨副部長金與正（金正恩胞妹）、勞動黨組織書記趙甬元（金正恩心腹）、最高人民會議常任委員長崔龍海、黨中央委員會書記李日煥和吳秀容、外務相崔善姬等人出席，期間金與正和李鴻忠輪流進行演說。

報導強調，在金正恩接見中國代表團、出席宴會時，氣氛始終一片和樂融融，雙方皆強調對彼此的血盟之情。

報導也提到，李鴻忠此行代為向金正恩傳達中國國家主席習近平的親筆信。根據中國《人民日報》，習近平希望能夠深化發展中國和北韓的關係，「70年前中國人民志願軍同朝鮮人民軍隊贏得抗美援朝的偉大勝利，用鮮血凝結成偉大戰鬥友誼，無論國際風雲如何變化，鞏固、發展中朝關係，始終是中國黨政堅定不移的方針」。