必勝客新品「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：他O的在開玩笑嗎

▲疑似內部員工在靠北必勝客粉專爆雷8月份的《必勝の巨人祭》新品，擺盤超複雜讓人崩潰。（翻攝臉書粉專「靠北必勝客」）

圖文／鏡週刊

今年4月1日，必勝客推出愚人節限定的「空氣披薩」，除了滿滿一圈芝心餅皮外，其他什麼都沒有，推出後造成搶購熱潮。然而，極簡之後的必勝客似乎打算重返極繁的路線，疑似內部員工爆料，必勝客將在8月推出「進擊の巨人」披薩，超複雜的擺盤讓他崩潰「餐期最好有空在那邊跟你擺巨人」，不過照片曝光後，網友則是一片叫好，直呼「迫不及待想買啦」。

台灣必勝客喜歡搞怪大家都知道，口味方面曾推出過各種難以理解的在地小吃組合，肉圓、豬血糕、麵線、香菜…等等，都曾經上架販售，造型上則是在愚人節有極簡的「空氣披薩」，不過搞完極簡的必勝客，似乎又重新回到極複雜的懷抱，官方粉專昨（29）日剛貼出預告，8月1日起將推出「必勝の巨人祭」第一彈活動，盒子也印上了必勝の巨人的圖案，披薩外觀則是尚未公開。

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▲必勝客官方粉專預告8月1日將推出《必勝の巨人祭》第1彈活動。（翻攝必勝客臉書粉專）

不過已經有疑似員工的網友在「靠北必勝客」粉專爆料，附上內部的披薩外觀照片，發文「你他○在跟我開玩笑嗎，餐期最好有空在那邊跟你擺巨人」，販售時間恰巧為8月1日至8月28日限時開賣，疑似就是官方粉專的「必勝の巨人祭」新產品。

貼文一出立刻引發議論，網友笑稱：「這一定要一個一個牙齒比對啊」「完了，巨人要醜上加醜了，一定眼歪嘴斜」「打開還必須要冒煙」「敵人不在海的另一邊，在必勝客」「不喜歡披薩，但是愛巨人，一定要吃爆」。

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