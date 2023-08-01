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漢堡、薯條買1送1！速食店「超殺優惠券」開吃了　銅板價爽嗑套餐

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲速食店最新激省優惠券開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控快衝！人氣速食店「漢堡王」最新超殺優惠券開跑了，不僅祭出「8大品項買1送1」，像是漢堡、薯條、雞塊通通有，加碼吃激省百元個人套餐，最低只要花79元銅板價就能嗑爆套餐，一共提供24種優惠任選，即日起限時63天開吃。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王「五臟廟優惠券」祭出8大夯品買1送1。

漢堡王祭出最新「五臟廟優惠券」，一共有4大系列共24種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有大杯飲料、中薯、中辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡。

加碼吃個人超省餐，其中，只要79元就能爽吃雙起司牛肉堡+小份辣薯球及中杯可樂，還有百元有找的「3大指定套餐」，如西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂，通通划算爆表；除外也有銅板點心、雙人激省餐等任選，即日起10月2日限時63天搶吃，提醒部分指定門市不參與此優惠活動。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客全門市爽吃3個大比薩下殺47折優惠。

另，必勝客至8月8日前也於全門市祭出「3個大比薩888元吃」超殺優惠，較原價等同於下殺47折，俗到爆炸，提醒第一個大比薩可在15款經典口味中任選，第2個及第3個則須選555至565元口味，而松露海鮮珍珠起司比薩、法式卡菲海陸比薩、日式味噌鮭魚燒比薩、財圓滾滾金干蝦比薩則不適用此活動。

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