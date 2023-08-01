大型巨人臉超狂！　「進擊的巨人比薩」今天開賣了

▲超狂進擊的巨人比薩今天開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

巨人迷衝了！人氣速食品牌「必勝客」重磅宣布找來日本超夯動畫《進擊的巨人》合作，不僅打造16吋巨人主題比薩盒，還推出擬真「超大型巨人臉孔比薩」，直接把巨人的臉神還原在比薩上，還搭配動畫中出現的馬鈴薯燉肉、薯瓣及蒜香起司麵包作為配餐，今（1）日起於APP正式開賣，趕緊開訂。

▲超大型巨人臉孔比薩吸睛度十足。

必勝客驚喜找來《進擊的巨人》夢幻聯名，強勢推出超狂「超大型巨人臉孔比薩」，特意把比薩餅皮變身成畫布，直接把經典角色「超大型巨人」利用蟹肉棒完美還原肌肉線條，吸睛度十足，更搭配劇中經典料理「馬鈴薯燉肉」作為附餐，是使用台灣豬肉及馬鈴薯以壽喜燒醬汁燉煮，搭配紅蘿蔔、青花菜，豐富又有層次感，除外還吃得到薯瓣、蒜香起司麵包，通通放在特製「16吋巨人主題比薩盒」當中一次滿足，即日起於PK雙饗卡APP限定開賣。

▲「肯德基X青花驕」再度聯名推出「蔥麻上癮青花椒脆雞」。

另，肯德基近日再度找來王品集團麻辣鍋「青花驕」合作，強勢推出全新「蔥麻上癮青花椒脆雞」，使用特選芝麻研磨成絲滑濃郁的芝麻醬，拌入道地四川青花椒與多種辛香料，製成青花椒香芝麻醬，最後再撒上蔥花增添辛香口感，嗜辣的炸雞控肯定要搶吃一波，即日起至9月4日於全台門市開賣。