新北男打死妻爆內幕！女廟公、大舅子也動手　他不扛全招了

▲新北樹林丈夫打死妻，沒想到還有2名共犯。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區4月間一名男子因妻子賠光自己500萬退休金，持木棒將她打死，男子遭收押1個多月後，案子出現2共犯，男子為了顧及家中還有小孩要照顧，供出宮廟女創辦人有涉案，連大舅子也有動手，新北地檢署調查後，依傷害致死罪起訴3人。

4月1日晚間，林姓男子與鍾姓妻子前往70多歲韓婦開立的宮廟拜拜，不料卻又因500萬退休金賠光的事再度發生爭執，林男當下情緒失控，手持掃帚木棍痛打了妻子一頓，後因韓婦阻攔才作罷，負氣駕車離去；挨揍的鍾女不敢回家，只好向宮廟借宿一晚，直到2日晚間，韓婦察覺鍾女情況不對，立即報警送醫，但鍾女送到院後已經死亡。

事發後林男坦承犯案，經收押1個多月後，竟出現2名共犯，林男為了顧及家中還有小孩要照顧，供出宮廟創辦人韓婦也有涉案，而且還要他出面頂罪，一肩扛下罪行。韓婦遭約談後，又咬出死者的哥哥也有動手。檢警拼湊事發經過，鍾女生前篤信宗教，常到宮廟參拜，對創辦人韓婦相當尊重，但韓婦在案發前時常以鍾女說謊、做錯事為由，罰款10萬，更對她毆打，要她搬樹木、下跪等情事。

檢警調查，鍾女當天跑到宮廟表示不想回家，韓婦與死者哥哥為了處罰她，先持木棍毆打她，再通知林姓丈夫到場加入處罰行列，也持木棍毆打鍾女，造成她體表多處挫傷、肋骨骨折與輕微腦震盪，引起誤吸入胃內容物而窒息死亡。3人雖坦承都有傷害等客觀行為，但否認傷害致死犯行，並且互推責任，檢方調查後依傷害致死罪將3人起訴。