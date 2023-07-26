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東南亞旅遊「帶1物」回飯店　要罰1.2萬元！妹子慌爆：下次不敢了

▲▼泰國飯店示意圖。（圖／記者李姿儀攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人到東南亞旅遊，會嘗試榴槤、山竹等水果，但要小心不要犯禁忌！大陸一名網友透露，最近和家人一起到新加坡旅遊，剛好看到有攤販在賣榴槤，於是帶回飯店享用，結果隔天竟收到警告，差點被罰500新加坡幣（約新台幣1.2萬元），讓她當場嚇傻，直呼不會再犯了！

原PO在小紅書上透露，最近和家人一起到新加坡旅遊，在路上看到有攤販在賣「貓山王榴槤」，雖然家人不太喜歡吃，她也沒有特別熱愛，且當下已經吃飽了，但因為該品種比較特殊，所以她還是買了一點帶回飯店享用，為了避免味道擴散，還特別用塑膠封口袋綁緊。

但沒想到第二天就收到飯店的警告，上面寫著由於榴槤有強烈而獨特的味道，所以不得帶進房間，「如果客房服務人員在您入住期間或之後，發現客房內有榴槤或榴槤氣味，我們將收取500新元的罰款，用於支付額外的清潔費用」。

▲▼在飯店吃榴槤會被罰錢。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼原PO把榴槤帶回飯店，結果收到警告。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼在飯店吃榴槤會被罰錢。（圖／翻攝自小紅書）

她看到之後當場嚇傻，雖然知道當地大眾運輸工具上不得吃榴槤，但沒想到連飯店或陽台都不能吃。所幸飯店念在他們是初犯，所以免除了罰款，「真的是謝天謝地，謝謝如此人性化的管理，下次不會了」。

不少人紛紛留言表示，「有特殊異味的東西，比如榴槤和螺螄粉，不要在酒店吃，我覺得這是基本的素質」、「check in的時候會告訴你的」、「記得前幾年去英國，有酒店規定不能吃泡麵」、「酒店門口都有寫」、「榴槤不帶回酒店，難道不是常識嗎？哪裡都一樣吧」、「蠻好的，因為不是所有人都喜歡這種味道重的食物」、「下次要買就直接在小販前面吃啊」。

也有人提醒，「不僅榴槤，有些連山竹都不允許，我是山竹控，每次訂之前還得問清楚」、「泰國也不允許…我當時坐酒店門口吃完再進去的」、「我之前在峇里島玩，地陪說不能在酒店吃山竹」、「東南亞國家好像都不能在室內吃榴槤，包括公車小巴」、「我知道馬來西亞的不可以，直接貼走廊和門上不讓帶榴槤進房間」。

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