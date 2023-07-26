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花蓮災害應變一級開設！2813人需預防性撤離　救災兵力進駐

▲▼花蓮縣災害應變中心提升為一級開設，並於26日下午3時召開災前整備會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣災害應變中心提升為一級開設，並於26日下午3時召開災前整備會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應杜蘇芮颱風來襲，花蓮縣災害應變中心26日下午2時由二級開設提升為一級開設，並於下午3時召開災前整備會議，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持。

依據中央氣象局資訊，花蓮縣預估降雨量已達停止上班上課標準，且縣內多條溪流發布黃色警戒，預估夜間發布紅色警戒，為保障鄉親安全，花蓮縣自26晚間六時起至27日全日停止上班、上課，提醒民眾做好防颱準備，保障自身生命財產安全。

中央氣象局颱風動態顯示，中颱杜蘇芮颱風對於花蓮縣25日至28日預估降雨量為平地400至700毫米、山區700至1000毫米，且降雨集中於26日至27日，因應防颱所需，在花蓮縣長徐榛蔚指示下，花蓮縣災害應變中心26日下午2時在本縣消防局6樓二級開設提升為一級開設，提升防救災應變層級。

▲▼花蓮縣災害應變中心提升為一級開設，並於26日下午3時召開災前整備會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，中央氣象局最新颱風動態顯示，中度颱風杜蘇芮26日上午中心近似滯留打轉，因此持續發布海上、陸上颱風警報；花蓮縣24小時雨量預測可能達到350毫米以上，又因去年0918地震造成土壤鬆動，因此玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等三鄉鎮26日下午起停班、停課；另，玉里高寮大橋便道、竹林便道、富里崙天大橋便道以及卓富大橋皆已暫時性封閉，以及台8線112K~120K暫時性封閉，提醒鄉親及用路人多加留意。

徐榛蔚也提醒鄉親除需留意各道路管制及封閉等公告外，針對災害潛勢區域，請民眾勿掉以輕心，避免從事河域、海邊觀浪及水上活動，也切勿前往山區活動，以防範自身安全，必要時也籲請鄉親務必配合相關撤離工作，共同做好防颱措施。

▲▼花蓮縣災害應變中心提升為一級開設，並於26日下午3時召開災前整備會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

依據水土保持局花蓮分局分析，入夜後花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉、光復鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等地區入夜後可能達紅色警戒；土石流潛勢溪流發布黃色警戒包含秀林鄉28條、萬榮鄉12條、鳳林鎮9條、卓溪鄉16條、富里鄉9條、玉里鎮24條、光復鄉18條、瑞穗鄉9條、壽豐鄉20條，合計145條；大規模崩塌潛勢區發布黃色警戒包含卓溪鄉卓溪村、富里鄉富南村，合計2處。針對災防預防性撤離收容的部分，花蓮全縣有2,813人需預防性撤離，目前玉里鎮東豐里已撤離19人，秀林鄉、鳳林鎮、卓溪鄉以及豐濱鄉刻正執行預防性撤離作業。

另支援兵力的部分，花東防衛指揮部已派遣預置救災兵力進駐鄉鎮公所，包含秀林鄉62員、吉安鄉15員、鳳林鎮10員、瑞穗鄉10員、玉里鎮20員、富里鄉10員、卓溪鄉10員、豐濱鄉13員、壽豐鄉10員、光復鄉11員，共計171員，以及中戰17輛、輕戰3輛、小貨車2量以及救護車1輛，協助實施鄉民撤離。

花蓮縣政府表示，縣府已安排值班人員24小時監控颱風動態及雨量觀測，如有黃、紅色警戒發布，或研判降雨量將超過警戒值，則立即以通報公所進行保全戶疏散撤離，屆時亦請民眾配合撤離工作。
 

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