新加坡女大生來台旅遊溺斃！　父母含淚「代領畢業證書」

▲巫汶澌今年4月底獨自來台旅遊，結果意外在花蓮外海溺斃，海巡出動打撈遺體。（圖／海巡署第六海巡隊提供）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡23歲女大生巫汶澌今年4月底獨自來台旅遊，結果意外在花蓮外海溺斃，她的父母24日來台領取死亡證明後，於25日代替她參加大學畢業典禮，含淚上台領取畢業證書，而她的朋友也上台發表悼文，場面相當哀戚。

根據《聯合早報》、《星洲網》報導，就讀新加坡管理大學（SMU）法律系的23歲女大生巫汶澌在4月底獨自來台旅遊，卻不幸於花蓮外海溺斃，她的父母25日代替她出席畢業典禮，並在同學發表完悼文後，含淚上台代領畢業證書，場面相當哀戚。

巫汶澌的同學致詞表示，她的個性相當文靜，「但她以自己獨特的方式閃耀著光芒。她默默地體諒別人、默默地支持別人、也富有同情心。」

同學形容，巫汶澌既聰明又勤奮，是優秀的法律系學生和典範，「雖然巫汶澌已不在人世，但她生前為身邊人的生活帶來了不可抹去的正面影響。她的善良和溫柔讓有幸與她相識的人難以忘懷。」

巫汶澌4月28日獨自來台遊玩，卻在花蓮新城北浦外海溺斃。根據監視器畫面，5月6日傍晚6時5分左右，她獨自在沙灘上散步，附近約有10多人，但都相隔一段距離。晚間8時17分，她使用Telegram打電話給一名友人，但沒有接通，成為生前最後一次與他人聯繫。

《新明日報》引述花蓮地檢署發布的驗屍證明報導，巫汶澌死因為「生前落水後呼吸道出現溺沒液，隨後窒息而亡」。母親解釋，遺體沒有任何內外傷，「他們說，我女兒身為外地人，對地形、潮水起落不了解，可能因此被海浪捲走，或者意外落水。」