國1「8車撞成一團」釀3傷！懷胎8月孕婦急送醫　現場畫面曝　

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南下217公里處（員林南地磅站路段）今(31)日上午發生8輛自小客車因不明原因追撞，事故占用內線車道，現場回堵2公里，造成3人受傷，其中一名傷者還是懷胎8個月孕婦，警消獲報後將人送往彰化醫院，所幸3人都意識清醒，無生命危險。

▲國道1號南下217K有8車追撞。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

車禍事故發生在今日 09時32分許於國道1號南向217公里內線車道，發生自小客車車禍，8車全撞成一團，尤其包夾在中間的車撞的更慘，車尾車頭凹陷，有的還被擠到擦撞護欄，造成1名駕駛及2名乘客輕傷，事故發生後現場占用內側車道，彰化消防局據報後，立即調派埔心消防分隊救護人員前往搶救。

消防經警方據報車禍現場有1人受傷需要救護，到達現場發現．駕駛含乘客共計15人，其中連環追撞的第4及第5輛車，2車共有3人(含1名孕婦)受傷需要送醫。

經過院方診治後，29歲高男左腳挫傷、29歲孕婦鄭女雙腿擦挫傷、63歲陳女胸、頸擦挫傷，3人都意識清醒，無生命危險，目前在院觀察中。

國道警方表示，事故現場於10時17分排除。事故駕駛人無飲酒情形，有關詳細肇事經過及原因由本大隊持續調查釐清中，同時呼籲用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。