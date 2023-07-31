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遊覽車擦撞塞爆新莊　「狂司機」竟開上國道載客！警騎車鳴笛追

▲▼遊覽車在新莊區青山路與小客車發生擦撞，遊覽車原本要迴轉到派出所卻直接開上國道，員警騎警用機車鳴笛跟著騎上國道，被民眾拍下放在社會事新聞影音 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲遊覽車在新莊區青山路與小客車發生擦撞 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一部遊覽車與小客車在青山路發生擦撞，2部車佔據整個線道，適逢下班時間，整個車流嚴重回堵，員警到場後，請雙方到派出所完成後續報案程序，遊覽車司機表示要至林口區迴轉，未料下一秒竟直接開去載客，還上高速公路，員警只好騎機車鳴笛跟上，最後司機才下交流道至派出所做筆錄。事後警方依道交法第62條第1項對遊覽車司機裁罰。

28日晚間7時許，27歲楊姓男子開著白色小客車在新莊區青山路上倒車，但未注意後方車況，與58歲楊姓男子駕駛的遊覽車發生擦撞，2車佔據青山路往林口方向的線道，適逢下班時間，所有車流整個塞住回堵，員警獲報立即到場進行定位測繪及拍攝雙方車損，要求雙方到派出所完成後續報案程序。

遊覽車楊姓司機表示，青山路無法迴轉，必須往上開到林口區才能迴轉，員警於是跟隨遊覽車往林口移動，但遊覽車到了林口卻沒有迴轉，直接到科技園區載客後，開上高速公路往台北方向移動，員警只好跟著騎上高速公路並鳴笛，最後員警在遊覽車下五股交流道放下乘客後，隨員警回派出所完成報案，但遊覽車司機已違反道路交通管理處罰條例第62條1項，依法開單裁罰。

▲▼遊覽車在新莊區青山路與小客車發生擦撞，遊覽車原本要迴轉到派出所卻直接開上國道，員警騎警用機車鳴笛跟著騎上國道，被民眾拍下放在社會事新聞影音 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼遊覽車在新莊區青山路與小客車發生擦撞，遊覽車原本要迴轉到派出所卻直接開上國道，員警騎警用機車鳴笛跟著騎上國道，被民眾拍下放在社會事新聞影音 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼員警騎警用機車鳴笛跟著遊覽車騎上國道，被民眾拍下放在網路 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼遊覽車在新莊區青山路與小客車發生擦撞，遊覽車原本要迴轉到派出所卻直接開上國道，員警騎警用機車鳴笛跟著騎上國道，被民眾拍下放在社會事新聞影音 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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