金溥聰「刀刃黨內」無助侯選情？　林為洲挺金：國民黨不團結怎麼選





▲林為洲（圖中）1日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近來「刀刃黨內」，除黨內小雞不滿外，還被認為對侯的選舉毫無幫助。對此，國民黨副秘書長林為洲今（1日）持相反意見，認為如果每個人都說喜歡跟鴻海創辦人郭台銘在一起，或講民眾黨主席柯文哲也不錯，請問國民黨要怎麼選？在這個黨有什麼意義？

針對金溥聰砲轟國民黨小雞被認為對侯友宜選情毫無幫助，林為洲1日在國民黨立法院黨團記者會上表示，「不會啦，我覺得有幫助啦」，國民黨不團結怎麼選舉？如果每個人都說喜歡跟郭台銘在一起，或講柯文哲也不錯，請問國民黨要怎麼選？在這個黨有什麼意義？

林為洲說，像彰化縣議會議長謝典林退黨，他還覺得比較爽快一點，請問這些獲國民黨提名的人，有沒有人要退黨？「沒有嘛，因為提名了，國民黨也有一些票」。既然是用國民黨，大家努力點，互相幫助，國民黨這個「品牌」加上提名人的「個人經營」，兩者結合起來才會贏。

林為洲喊話參選同僚，靠自己的經營跟品牌加持，還有其他同事、同仁、同志的協助，大家努力點。侯友宜不會永遠民調低，只要團結，民調就會稍微有改善，就像723全代會跟高雄市前市長韓國瑜合體，展現團結，侯的民調馬上就上升3至4%，多少有幫助；團結的意象要給基層看，就會有一點點幫助。