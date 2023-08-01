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侯友宜見「安倍接班人」！　萩生田光一：台日是非常良好的夥伴

▲▼ 侯友宜赴日本自民黨部會見政調會長、「安倍接班人」萩生田光一 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜赴日本自民黨部會見政調會長、「安倍接班人」萩生田光一 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜今（1）日赴自民黨黨部與日本自民黨政調會長、「安倍接班人」萩生田光一見面。萩生田光一致詞時表示，台灣和日本都擁有自由、民主、法治等共同價值，雙方之間有友好且非常密切往來，「我們是非常良好的夥伴」。侯友宜也說，未來期待讓台海安定、台灣安全、日本安心，讓彼此在經濟、文化等方面進一步交流。

侯友宜今日下午赴自民黨黨部與萩生田光一、青年局長鈴木憲和、青年代理局長藤原崇、青年代理局長佐藤啟會面。萩生田光一致詞時提到，台灣和日本都擁有自由、民主、法治等共同價值，雙方之間有友好且非常密切的人際往來，「我們是非常良好的夥伴」，即使在疫情當中，台日也維持這個良好的羈絆。

▲▼ 侯友宜赴日本自民黨部會見政調會長、「安倍接班人」萩生田光一 。（圖／記者崔至雲攝）

萩生田光一說，去年12月他進行台灣的訪問，演講中回顧了過去50年台日之間的情誼，台日情感不可動搖、非常友好的情誼，期待未來50年也有友好關係。 期待未來台日將持續在經濟、文化等一些交流方面進一步交流及協助，一起推升與台日之間的交流，「我知道侯市長是一位擁有遠大的志向，這一次也來進行訪日，非常期待您在訪日的期間有豐富的收穫」。

▲▼ 侯友宜赴日本自民黨部會見政調會長、「安倍接班人」萩生田光一 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜則說，台日關係在地理上、歷史上、文化上，有非常悠久的歷史，緊密而不可分，尤其萩生田光一非常支持台灣，從經濟來說，台積電半導體能在熊本縣設廠，都要謝謝萩生田光一的幫忙。另，萩生田光一對台灣參加國際組織，像CPTPP、世界衛生組織，還有國際民航組織，都給台灣很大的支持，非常感謝他。

侯友宜說，這次他以國民黨總統參選人來到自民黨，最主要是希望，台海能夠安定，台灣能夠安全，日本安心，他們朝這樣的目標來努力，讓國家都能夠平安。一定能夠讓台日關係更加的緊密在一起。未來還將持續在經濟、文化等一些交流方面，來進一步擴大廣泛領域的交流以及協助。

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