謝典林突退國民黨！　柯文哲自爆驚訝打電話：你怎麼這麼衝動？

記者賴文萱／高雄報導

彰化縣議會議長謝典林表態支持鴻海集團郭台銘，昨日凌晨拋出震撼彈，宣布退出國民黨，引起討論。跟謝典林有交情的民眾黨總統參選人柯文哲，今（1）日受訪表示，「他退黨我也很驚訝，我也打給他說，你怎麼那麼衝動？」不過最後也說，謝就是個率性的人。





▲柯文哲對於謝典林退黨感到驚訝，打電話問：你怎麼那麼衝動？（圖／記者賴文萱翻攝）

2024大選在即，過去表態支持郭台銘的「挺郭派」謝典林7月31日凌晨宣布退出國民黨，引發熱議。過去謝跟郭台銘、柯文哲有交情，柯文哲今被問及此事表示，「他退黨我也很驚訝，我也打給他說，你怎麼那麼衝動？」

不過，柯文哲說，「謝還算是年輕人，那個個性就是這樣，覺得該這樣做就是要這樣做，我倒覺得他是率性的人」。至於謝典林退黨是否希望促成「郭柯合」，有表達這樣的期許？柯僅回應，沒有講。

▲柯文哲南下高雄被追問謝典林退黨一事。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，郭台銘在柯文哲演唱會時，曾送上花籃寫著「一個人走得快，一群人走得遠」，被問及是否代表郭還沒放棄郭柯合？柯笑說，這種大老闆做什麼事情都不會輕易放棄，只有Cost-effectiveness（成本效益）不合的時候才會放棄，合的時候都很積極在做，這是成功企業家特殊性格，最後笑說「我們冷靜就好，維持冷靜的頭腦。」