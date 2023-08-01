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新住民二代挺過困境投身公益　獲「總統教育獎」肯定

▲目前就讀國立體育大學國際體育事務碩士班的新住民二代侯國輝，獲得「2023總統教育獎-奮發向上獎」殊榮，實屬不易，移民署南區事務大隊台南市第一服務站特別前往訪視祝賀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲目前就讀國立體育大學國際體育事務碩士班的新住民二代侯國輝，獲得「2023總統教育獎-奮發向上獎」殊榮，實屬不易，移民署南區事務大隊台南市第一服務站特別前往訪視祝賀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

目前就讀國立體育大學國際體育事務碩士班的新住民二代侯國輝，受推薦參加總統教育獎，以無畏困境、服務奉獻的精神，成為「2023總統教育獎-奮發向上獎」得主，全台大專院校僅16位學生獲得此殊榮，實屬不易。

移民署南區事務大隊台南市第一服務站特別前往訪視祝賀，侯國輝分享得獎心情表示，自己受到許多幫助走過艱辛的童年，讓他熱衷於公益服務，也希望未來能發揮影響力，為新住民權益發聲，用行動證明只要肯努力，任何背景都能有不凡成就。

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▲目前就讀國立體育大學國際體育事務碩士班的新住民二代侯國輝，獲得「2023總統教育獎-奮發向上獎」殊榮，實屬不易，移民署南區事務大隊台南市第一服務站特別前往訪視祝賀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

很難想像擁有開朗笑容、曾為自行車選手的侯國輝，曾經是個內向害羞的男孩，侯國輝說，父親是退役軍人，媽媽是大陸新住民，在20幾年前就嫁來台灣，由於當時的社會氛圍不比現在進步多元，使他從小就因為這樣的背景害怕與人交談；侯國輝的父親在他10歲時因罹癌不幸過世，母親為了償還大筆的醫療債務，夜以繼日的工作，辛苦撐起家中生計，他也相當爭氣一直保持良好成績，為了能申請各式獎學金，以減輕母親的負擔。一路走來，受到政府及公益團體的援助，讓他下定決心，要盡一己之力，加倍回饋社會，因此加入「財團法人普仁青年關懷基金會」，長期參與各種社會公益服務，幫助許多家庭或經濟弱勢的青少年，不僅是助學金的幫助，更多的是協助引導他們在困難的環境中，找到人生發展方向及肯定自我價值。

▲目前就讀國立體育大學國際體育事務碩士班的新住民二代侯國輝，獲得「2023總統教育獎-奮發向上獎」殊榮，實屬不易，移民署南區事務大隊台南市第一服務站特別前往訪視祝賀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「相信生命可以影響生命」是侯國輝堅持的理念，如今他已從當年那個缺乏自信又內向的小孩，蛻變成在台上侃侃而談的主持人；他曾在國立體育大學擔任學生議會議長，也曾在立法院國會實習，發現自己對公共事務有濃厚興趣，希望未來有機會站在第一線幫助更多人，要向大家證明，無論是什麼族群、身分，只要下定目標，往對的方向前進，都可以擁有自己一片天。

▲目前就讀國立體育大學國際體育事務碩士班的新住民二代侯國輝，獲得「2023總統教育獎-奮發向上獎」殊榮，實屬不易，移民署南區事務大隊台南市第一服務站特別前往訪視祝賀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市第一服務站主任林志鴻表示，侯國輝同學童年生活雖然辛苦，卻仍保有正向積極的態度，並將這股對生命的熱情持續帶給他人，發揮影響力，期勉他能早日實現自己的目標，並期待有更多優秀的新住民二代，一起讓台灣社會更友善美好。

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