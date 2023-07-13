南投縣成立新住民聯合服務機動櫃檯　7月起巡迴各鄉鎮駐點

▲南投縣新住民聯合服務機動櫃檯啟動，提供全方位可近性服務。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

為提供新住民更可近、更即時的全方位諮詢服務，南投縣政府整合新住民服務窗口，開辦新住民聯合服務機動櫃台，並進行列車式在地關懷行動，減少新住民諮詢業務往返奔波之不便。

該項服務今日在埔里鎮戶政事務所啟動，縣府民政處長林琦瑜表示，南投縣幅員廣大，新住民分散在各鄉鎮市，自偏鄉往返洽辦各項業務舟車勞頓，相當不便；因此該處整合縣府社會及勞動處、教育處、民政處、警察局及衛生局等5個業務相關局處，從7月份開始輪流駐點於戶政事務所，提供就業、教育及醫療等多元諮詢需求服務，並與移民署南投縣服務站行動服務列車攜手合作，使諮詢服務更完整、更即時，讓現有的新住民服務再升級。

移民署南投縣服務站主任林弘志說明，該站行動服務列車提供新住民出入境、停留、居留、定居案件諮詢等相關服務，縣府新住民聯合服務機動櫃台加入服務行列，讓服務更周到，新住民也不用再往返奔波，是相當便民的措施。

縣府指出，7月至12月新住民聯合服務機動櫃台依排定時程至埔里、竹山、集集等戶政事務所，以駐點方式服務新住民：埔里鎮服務時間為7月13日、8月1日、9月14日、10月12日、11月9日及12月14日的上午10時至下午2時；竹山鎮服務時間為7月27日、9月28日、10月26日及12月14日的10時至12時30分；集集鎮服務時間為11月23日的10時至12時30分，提供新住民詳細且完善的諮詢服務；另為照顧偏鄉資源，將深入偏遠且資源較少之地區，於8月24日上午10時至12時30分在仁愛鄉戶政事務所提供新住民即時便捷之服務，以縮短城鄉差距。

服務項目計有社會及勞動處的新住民遭逢特殊境遇相關扶助及社會救助、就業、職訓、福利服務;教育處的學歷採認、成人教育; 民政處（戶政事務所）的歸化國籍; 警察局的人身安全權益及保障及衛生局（所）的優生保健、醫療補助。