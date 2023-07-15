警亂抓人害破相！17歲新住民是家扶兒　曾獲「自強兒童」頒獎

▲彰化埔鹽鄉一名17歲少年被警方烏龍逮人。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警溪湖分局埔鹽警方7月4日執行探尋轄內勤務時，發生誤逮一名17歲陳姓少年烏龍事件，少年臉部受傷破相縫了17針，雖然代班所長已懲處，但仍遭到網友砲轟，由於少年家境困苦，父親在他7歲時過世，曾於2019年榮獲家扶自強兒童，彰化家扶得知該名家扶兒受傷處境後，表示相當不捨，盼社會給力量，也會持續關懷。

▲陳姓少年(前排右一)曾榮獲家扶自強兒童。（圖／彰化家扶提供）

家扶表示，陳姓少年是一名「宇宙無敵堅強兒」，目前與祖母、伯父、母親、姊姊與弟弟同住。陳父原有心臟病高血壓，於2014年腦溢血過世，留下妻子與三名子女。祖母重病、陳母是一名外配，每天到小吃店工作、伯父又患有小兒麻痺，僅能批發零散的刮刮樂販售，弟弟罹患先天性心臟疾病，經常進出醫院，一家人生活困頓。

▲陳姓少年臉被割傷。（圖／民眾提供）

家扶表示，陳姓少年為了能幫助家中生計，由於祖母與弟弟身體狀況不佳經常出入醫院，醫藥費用龐大，間接影響家中開銷，但少年有著堅忍不拔的毅力，願意面對家中困難並不抱怨，自小立志，當有能力時要為家中付出，不僅拿下每次的獎助學金，同時，又能分擔家中經濟，獲得莫大的認同。

今年暑假陳姓少年為了幫助媽媽，利用暑假期間到秧苗場種田打工，從清晨7點就要出門，未料卻在7月4日傍晚約6點時遇到警方亂抓人的烏龍事件，也讓他的左臉被耕耘機割出一道很深的傷痕，家扶得知後，相當的難過及不捨，除了持續關懷外，更盼社會給他力量，走出陰霾。