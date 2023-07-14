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彰化警猛勒頸抓錯人！害17歲少年慘破頭　懲處出爐所長記申誡

▲彰化警逮錯人，17歲少年慘破頭縫17針。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲遇警攔查，17歲少年慘破頭縫17針。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉一名17歲新住民少年，暑期期間打工種田，4日傍晚騎腳踏車返家途中，經過埔鹽番金路時，遇到警方拒絕盤查，少年以為遭綁架奮力掙扎，撞上耕耘機頭破血流縫了17針。雖然溪湖警方今天出面強調一切都是誤會，但彰化縣警局火速進行懲處，有關違反勤務紀律，將帶班所長記申誡一次。

今天警方壓制的影片曝光，當時身穿灰色上衣、黑色長褲，腳上還套著黃色膠鞋的少年騎著腳踏車，遭一旁員警座車攔下，2名員警下車後，便出手拉扯少年，他嚇到扔下腳踏車逃跑，駕駛座上的員警見狀下車支援。

▲彰化警逮錯人，17歲少年慘破頭縫17針。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

少年奔跑過程中，頭部不慎撞上耕耘機，3名員警見狀，隨即將他團團包圍，過程中其中一名員警緊緊勒住少年的頸部，另一人更使勁拉扯少年腿部，最後將少年壓制在地，由於逮捕時引起騷動，附近居民也紛紛出來查看，孰料，最後竟是警方「抓錯人」，鬧出烏龍一場。

事發已經10天，經媒體曝光後，溪湖警方也澄清都是「誤會」，網路上描述警方毆打致傷或同仁下車即要逮捕當事人，均非事實，並指出埔鹽分駐所同仁於4日便服常訓後返所在轄內探巡，在天盛村番金路天龍宮前，見一男子騎乘自行車並使用手機，精神狀況不佳，行車搖擺不定，遂攔停並表明警察身分，惟男子誤以爲警方是壞人，立即跑離現場，過程中不慎碰撞民宅之耕耘機，導致左臉頰遭割傷。

▲彰化警逮錯人，17歲少年慘破頭縫17針。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

警方強調，對於盤查過程中意外造成這名少年受傷，警方深感不捨與不忍，現仍持續關懷傷者復原情形並妥適處理後續和解事宜，目前已取得家屬初步諒解。彰化縣警局表示，針對本案，彰化縣警察局督察科已發交溪湖分局調查，經查員警違反勤務紀律，帶班所長申誡一次。

▲彰化埔鹽鄉一名17歲青少年被警方誤認為逃逸外勞。（圖／民眾提供）

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