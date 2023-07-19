金屬探測門逼逼叫！短裙女搭機飛澎湖　靴底藏毒咖啡包

記者張君豪／台北報導

台北松山機場在7月18日13時40分許，在國內線航廈安檢線執行搜身勤務時，發現一名要搭機出關、身穿短靴迷你裙的越南新住民正妹神情有異，且於經過金屬探測門時發出聲響，安檢人員立刻求該女將鞋子脫下，放入X光檢查儀受檢，員警判讀發現鞋內夾藏不明物體。經過航警局人員複檢後，在於鞋內起出混合咖啡包20包，毛重88.45公克，警方依毒品試劑測試，結果呈現三級毒品K他命陽性反應。

▲越南新住民阮女搭機要到澎湖，卻靴藏毒咖啡包遭航警攔下送辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方調查，涉嫌帶毒咖啡包闖關的阮女（41歲）是越南籍新住民，她當時要搭乘華信航空AE-371班到澎湖，因毒咖啡包的鋁箔，遭金屬探測門偵測有異，但安檢人員使用金屬探測器，並未在她身上找到其他金屬物，這才要她脫下短靴接受檢查，起獲上述毒品。





她辯稱，這些毒咖啡包是要自用，否認有運輸、販賣意圖，但阮女攜帶20包毒咖啡包意圖飛往澎湖，動機令人懷疑，警方將深入追查幕後有無教唆攜帶、運輸毒品等案情。警詢後將阮女依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署偵辦。

航警局台北分局指出：暑假期間為離島旅遊旺季，警方成功攔查毒品進入離島，希望能守護離島治安與旅遊品質。警方並呼籲，台灣毒品氾濫日益嚴重，新興毒品常包裝成咖啡包、糖果等型態，戕害國人健康甚鉅，民眾切勿因他人誘惑或一時好奇而施用毒品，以免觸法危害終身。

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