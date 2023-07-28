杜蘇芮颱風農業災損逾5千萬！花蓮金額最高　西瓜香蕉最嚴重

▲杜蘇芮颱風造成農業災損超過5千萬，圖為苗栗棗農搶收成熟紅棗。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者許敏溶／台北報導

杜蘇芮颱風挾帶強風豪雨襲台，各地陸續傳出災損，根據農委會最新統計，截至今（28日）17時為止，農產損失5088萬元，農作物被害面積1588公頃，其中以花蓮縣損失2410萬元最多，主要受損作物為西瓜與香蕉，損失金額各超過1400萬元。農委會也今天公告對花東天然災害現金救助，西瓜、洋香瓜每公頃救助金額分別為6.2萬、8萬元。

受杜蘇芮颱風影響，造成不少縣市農業災情，根據農糧署最新統計，農業產物及民間設施估計損失共5139萬元，若以縣市受損情況區分，花蓮縣損失2410萬元（占47%）最多，其次為屏東1474萬元（占29%）、雲林縣450萬元（占9%）。

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若以農產損失估計，農委會表示，估損失金額5088萬元，農作物被害面積1588公頃，損害程度24％，換算無收穫面積達380公頃，受損作物主要為西瓜，被害面積252公頃，損害程度26％，損失金額1434萬元，其次為香蕉，損失金額也超過1400萬元，其他包括二期水稻（初期）損失約1100萬、食用玉米損失約355萬、木瓜損失184萬等。

農委會主委陳吉仲今天到花蓮勘災，對颱風累積雨量驚人，造成西瓜及洋香瓜災損相當嚴重，農委會也在今天公告，花蓮縣鳳林鎮、玉里鎮西瓜，以及台東縣關山鎮西瓜及洋香瓜天然災害現金救助，西瓜每公頃救助金額6.2萬元，洋香瓜每公頃救助金額8萬元，請農友在公告次日起10日內至公所申報。