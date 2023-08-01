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極異常！南極海冰面積驟減　相當於77.2個台灣消失

▲南極海冰急遽減少。（圖／路透）

▲南極海冰急遽減少。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

北半球今年夏天再創高溫，但正處於冬季的南半球氣候紀錄卻也相當駭人，科學家發現南極海冰面積已驟降至歷史同期未見過的低點，消失面積相當於一個阿根廷，而阿根廷面積是台灣的77.2倍。

南極海冰少的恐怖
CNN報導，每年將近2月底的時候，南極海冰面積都會下降至當年最低點，之後隨著南半球進入冬天，海冰面積就會再次增多。然而，今年科學家觀察到了一個不同尋常的現象。

現在是南半球的冬天，南極海冰面積恢復的速度至今仍與往年預期面積相去甚遠，事實上，這是從45年前開始紀錄以來，錄得同期的最低紀錄。根據國際冰雪數據中心（NSIDC）資料，今年海冰面積相比去年創下的紀錄新低，還要再少160萬平方公里。

不只如此，南極海冰7月中的面積相比1981年至2010年的平均，更是少上260萬平方公里，消失的面積相當於南美洲面積第二大、全世界第八大的國家阿根廷；或是美國的德州、加州、新墨西哥州、亞利桑那州、內華達州、猶他州、科羅拉多州的總和；或是台灣3.9萬平方公里的面積乘以77.2倍。

局勢已然改變
科學家示警，今年狀況比往年更加異常，恐怕數百萬年才會發生一次，但科羅拉多大學冰川學家史坎伯斯（Ted Scambos）表示，現在再強調「多少年發生一次」已經沒有多大意義。

「局勢已經改變了」，史坎伯斯指出，之所以說用「多少年發生一次」來形容事件有多罕見、嚴重已經沒有太大意義，是因為事實已經明顯告訴我們，「整個氣候系統已經改變」。科學家現在正苦惱，究竟發生了什麼事。

氣候變遷的連串反映
科學家們從2016年開始，觀察到南極海冰量下降速度急遽加快，氣候變遷可能是主要原因，但也有冰川學家認為，全球暖化造成南極周圍的西風出現變化，才是最直接的成因，而南極恐怕已難回復到以前的樣貌。

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