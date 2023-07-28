7月創史上最熱紀錄！　聯合國秘書長：地球將步入「沸騰時代」

▲聯合國秘書長表示古特瑞斯，接下來地球將步入「全球沸騰時代」。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

聯合國世界氣象組織（WMO）27日證實，今年7月將成為全球有紀錄以來最熱的月份。 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也嚴正表示，全球暖化的時代結束，接下來地球將步入「全球沸騰時代」。

《衛報》報導， WMO、歐盟氣候觀測機構「哥白尼地球觀測計畫」（Copernicus Earth Observation Programme）數據顯示， 由於溫室效應和極端氣候的影響，過去3周地球經歷了有史以來最熱的時期，7月將成為自1940年代以來氣溫最高的月份。

聯合國秘書長古特瑞斯27日在新聞發布會上表示，「所有發展都與過去預測和警告的相符，唯一令人驚訝的是變化速度，氣候變遷正在我們眼前發生，它太可怕了，這還只是個開頭。全球暖化的時代已經結束，接下來是全球沸騰的時代。」





▲希臘野火延燒。（圖／路透）



另據世界氣候歸因組織（WWA）25日的分析表明，若非氣候變遷，歐洲與北美的致命熱浪幾乎不可能發生。溫室氣體使當前南歐、北美和中國熱浪溫度上升好幾度，且未來頻率會更加頻繁。

古特瑞斯指出，要應對急速上升的氣溫，領導者必須即刻採取行動，「只有立即採取重大的氣候行動，我們才有可能將全球增溫控制在1.5°C內，避免最嚴重的氣候變化。」

2023年聯合國氣候變化大會（COP28）訂於11月於阿聯舉行，屆時全球領袖將商議如何遏制全球暖化，逐步減少對化石燃料的依賴。WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）呼籲，「減少溫室氣體排放刻不容緩，氣候行動不是奢侈品，而是必需品。」