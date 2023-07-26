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衝擊所有人！　科學家警告：「大西洋經向翻轉環流」正在瓦解

▲希臘雅典衛城（Acropolis）、帕德嫩神廟、希臘熱浪。（圖／路透）

▲全球暖化愈趨明顯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

科學家警告，若全世界持續加劇氣候暖化污染，恐導致大西洋中至關重要的洋流系統在未來幾十年內崩解，最終停止運轉，後續對氣候環境造成的災難「將影響地球上的每一個人」。

CNN報導，《自然》期刊25日刊登的最新一項研究發現，大西洋經向翻轉環流（AMOC）可能在本世紀中「崩解」，最早發生時間點更可能在2025年。

大西洋經向翻轉環流是一個複雜的洋流系統，可以理解為一個巨大的全球輸送帶，該洋流系統將熱帶溫暖的海水帶往北大西洋，水溫在那裡下降、冷卻，海水變得更鹹，並下沉至海洋深處，接著往南擴散，形成溫度調節。

如此的洋流循環實際上在氣候系統中扮演著關鍵的角色，幫助維持穩定的四季變化，一旦系統崩解，將造成巨大的衝擊，包括冬天極端低溫與惡劣天象，水面上升也將影響美國東岸及歐洲部分地區，以及熱帶季風的轉變。

▲大西洋經向翻轉環流（AOC）系統，面臨「停止循環」的危機。（圖／翻攝維基百科）

▲大西洋經向翻轉環流（AOC）系統，面臨「停止循環」的危機。（圖／翻攝維基百科）

科學家多年來不斷警告，氣候危機加劇已影響了大西洋經向翻轉環流的穩定性，並且斜著海水溫度與鹹度的變化。

隨著海水溫度升高、更多融冰，大量的淡水流入海中會降低海水鹹度，使得低溫海水更難下沉至底部，當海水太淡、太暖或兩者同時發生時，洋流循環就會因失去動力而漸漸停止，連帶對全球氣候造成劇烈衝擊。

未參與本次研究的科學家表示，洋流系統確切的轉捩點尚未明確，而且目前的測量只顯示輕微的趨勢與改變；然而，他們也同意，儘管如此結果仍是一個警告，研究也提供了新的證據，顯示轉捩點來臨將會比人們預期的還要早。

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關鍵字：

大西洋經向翻轉環流大西洋海洋氣候變遷全球暖化

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