登革熱3症狀死亡率逾20%　嗜睡、躁動、肝臟腫大恐致嚴重出血

▲防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，以降低疫情擴散風險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本土登革熱疫情在颱風過後持續升溫，4天增18例，目前確診共累計115例，其中古坑鄉103例(東和13例，高林村5、荷苞65例、古坑1例、水碓16例、朝陽2例及西村1例)、斗六市9例(鎮南1例、仁愛1例、公正1例、溪洲2例、成功1例、榴南1例、鎮東1例及文化1例)、台西海口村1例、虎尾公安里1例及林內烏麻村1例。

雲林縣衛生局長曾春美指出，民眾若是出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。年長者無論有無慢性病，以及孕婦、嬰兒等高危險群，都要留意。若是先後感染不同型別之登革病毒，有更高機率導致較嚴重的症狀，如果沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20%以上。

曾春美提醒，由於第一型登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎感染症狀相似，若有出現突發性的高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等疑似登革熱症狀，請儘速就醫並務必告知醫師相關活動史，也請醫療院所提高警覺，若發現疑似個案可配合使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並立即通報，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。



呼籲確診登革熱的民眾，請務必注意出現症狀後五天內盡量在家休養，若非必要請不要外出，並且做好自身及周遭防蚊措施，穿著長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳，避免經由病媒蚊叮咬而將體內的登革病毒散播出去，感染到您最親近的家人或周遭的鄰居。

▲確診登革熱的民眾，請務必注意出現症狀後五天內盡量在家休養，若非必要請不要外出，並且做好自身及周遭防蚊措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）