颱風過後登革熱恐飆升　南投縣祭醫療院所通報獎勵每案500元

▲南投縣日前傳一對夫妻於自家農園確診登革熱，相關單位動員清消。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

本土登革熱疫情延燒，依據衛福部疾病管制署資料統計，截至7月28日止，死亡病例計1名，確診病例已累計780例（含境外77例），而近日颱風襲台帶來豐沛雨量，濕熱環境更有利於病媒蚊滋生；南投縣衛生局呼籲民眾於颱風過後，務必動員孳清，避免疫情擴散。

此外，縣府衛生局長陳南松表示，已辦理登革熱通報獎勵方案：縣內醫療院所醫師對疑似就診個案加強詢問旅遊史等「TOCC」資訊，只要醫療院所完成通報，經疾管署檢驗結果確定為陽性個案且非延遲通報、衛生局確認無誤後，該醫療院所將可獲通報獎勵金500元，希望透過早期偵測並加速診斷。

▲為防範登革熱疫情擴散，南投縣將提供醫療院所每案500元通報獎勵。（圖／南投縣政府提供）

陳南松呼籲民眾，防颱期間為避免傳染病發生，請民眾注意飲食衛生；而雨後積水乃病媒蚊最大溫床：研究顯示颱風後2週因積水容器增加，是病媒蚊指數最高之時，提醒民眾在颱風後落實環境清潔工作，但清理家園時勿穿拖鞋或赤腳，避免感染，務必疏通戶外水溝，確實刷洗並瀝乾容器，避免孑孓孳生。

衛生局提醒民眾有發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊活動史，本縣登革熱NS1快篩試劑醫療院所篩檢站共計39家，篩檢院所資訊請詳見南投縣衛生局網頁（https://reurl.cc/r56M0E）；相關防疫相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（https://reurl.cc/vkremj），亦可撥打免付費防疫專線1922或撥打本縣防疫專線049-2220904洽詢。