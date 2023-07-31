翻轉肝病故鄉　台大醫院雲林分院推動B、C型肝炎篩檢奪三大獎

▲台大醫院雲林分院馬惠明院長領團隊與國健署吳昭軍局長（左五）、雲林縣衛生局保健科陳依君科長（左四）、臺大癌醫中心醫院陳健弘副院長等合影留念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導



衛福部國健署推動「2023年全國B、C型肝炎篩檢績優評比成果發表計畫」，台大雲林分院榮獲3項重要的績優獎項，包括「院所B、C肝篩檢成效績優獎」、「醫院團隊B、C肝篩檢推動績優獎」以及「醫院首長B、C肝篩檢推動績優獎」，除表彰了該院推動B、C型肝炎篩檢方案上的堅持與成果，更是對雲林鄉親肝臟健康的重視。

台大醫院雲林分院馬惠明院長表示，感謝肝膽醫學中心在時任陳健弘副院長及方佑仁主任的帶領下，在肝炎最高風險的雲林推動B、C型肝炎篩檢有成，回顧推動歷程，台大醫院雲林分院與肝病防治基金會合作，從2004年至2017年間共同舉辦多次大規模肝病篩檢活動，覆蓋超過3萬人次進行肝炎的篩檢，並協助進行治療與追蹤。

為了讓雲林鄉親遠離肝病之苦，台大醫院雲林分院不僅多年來積極響應全民腹部超音波檢查活動，動員醫師、護理師、衛教個管師、志工等團隊提供免費檢查服務。另一方面亦持續精進醫療技術與服務，自2020年引進多針雙電極微創治療以來，已成功完成超過700例手術，提供中、大型肝腫瘤以及合併血管侵犯的腫瘤根除性治療，致力於與國外頂尖醫院同步，因為整個團隊的努力，讓以往是醫療偏鄉的雲林，在肝腫瘤的治療領域，成為守護雲林鄉親的堅實力量。