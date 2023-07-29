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普里格津發聲「力挺尼日政變」！　願派瓦格納傭兵助維持秩序

▲▼瓦格納首腦普里格津與中非共和國高階官員馬普卡（Freddy Mapouka）握手。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 普里格津近日在俄非峰會上公開路面，與中非共和國官員握手合照。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）6月政變失敗後，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）一度消聲匿跡，近日才被證實在俄國露面。而西非內陸國家尼日26日爆發軍方政變，普里格津對此也公開發聲支持，還主動表態願意出兵協助維持秩序。

尼日軍方26日發動政變，關閉國家邊境、實施宵禁，所有政府機構暫停營運，親西方的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）也被衛隊士兵扣押。

《路透》報導，與瓦格納有關的Telegram頻道27日發出一段據稱來自普里格津的語音訊息，將政變描述為將人民從西方殖民者手中解放的時刻，並稱願意派出手下的傭兵協助維持秩序。

語音訊息中提到，「在尼日發生的事不過是尼日人民與殖民者的鬥爭。殖民者企圖將他們的規範與條件強加於人民身上，讓他們一直處於非洲幾百年前的狀態」，「他們現在正有效爭取獨立，後續事項無疑將取決於尼日人民及政府的效率，但最重要的是，他們已經擺脫殖民者」。

這段訊息的語調與措辭都與普里格津相似，但《路透》尚無法證實是由他錄製。克里姆林宮6月表示，政變落幕後與瓦格納達成的協議包括普里格津將流亡白俄羅斯，但近期種種跡象顯示，他似乎仍是自由身。

►兵變後未被清算？　普里格津在俄羅斯境內「首度公開露面」

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