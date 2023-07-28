天雨路滑！台78線牛奶槽車自撞護欄翻覆　橫躺2車道...緊急拖吊中

▲台78快速道路雲林元長段，牛奶槽車翻復橫躺路中。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

快速道路台78線元長匝道前今（28）日8時54分發生連結車擦撞護欄翻覆，駕駛由救護人員救出，車禍一度造成東向2車道封閉，全案由虎尾交通小隊依A2事故程序處理。

虎尾警分局說明，陳姓男子駕駛聯結車，從崙背載運牛奶沿台78線元長匝道往東方向行駛欲往高雄，行駛至至25.1公里時，聯結車因雨失控打滑後擦撞右側道路護欄後，往左側翻車，幸車輛槽體未破裂亦未有液體滲出，一度造成東向2車道封閉，影響該路段通行。

▲台78快速道路雲林元長段，牛奶槽車翻復橫躺路中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾分局員警到場處理，並通知聯繫聯結車公司大型機具前往拖吊，高工局斗南工務段派遣清道車及緩撞車前往協助處理事故現場。此件事故方聯結車駕駛無酒駕，所幸僅有頭、胸部擦挫傷，現場目前正於排除中，全案由虎尾交通小隊依A2事故程序處理。虎尾分局提醒用路人，颱風、雨季來臨，行駛於快速道路應注意路況，減速慢行，以避免交通事故發生。

▲台78快速道路雲林元長段，牛奶槽車翻復橫躺路中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台78快速道路雲林元長段，牛奶槽車翻復橫躺路中，現場目前正於排除中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）